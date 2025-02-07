مغادرة حاملة الطائرات الأمريكية البحر الأحمر، وتقرير يشير لقرب تعويض مصر خسائر قناة السويس

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم، مغادرة حاملة طائرات “هاري ترومان” البحر الأحمر، متوجهةً إلى أوروبا، بعد إعلان الحوثيين وقف الهجمات على الاحتلال الإسرائيلي.

حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان تغادر البحر الأحمر

وقالت البحرية الأمريكية، في بيان وفق ما نقلت بلومبرج، إن حاملة الطائرات "هاري أس ترومان"، والطائرات المقاتلة التي تحملها، وصلت إلى اليونان، بعد شهرين على العمليات القتالية في منطقة البحر الأحمر.

وجاء خطوة مغادرة حاملة الطائرات الأمريكية البحر الأحمر، في الوقت الذي تنتظر صناعة الشحن إشارات تفيد بأن حركة السفن في البحر الأحمر ستبدأ العودة إلى وضعها الطبيعي، بعد أكثر من عام على الاضطراب.

وعلى رغم أن مجموعة قليلة من السفن الأمريكية والبريطانية أبحرت عبر الممر المائي، منذ أن أعلنت صنعاء توقف هجماتها، فإن أغلبية السفن تواصل الإبحار على بعد آلاف الأميال حول أفريقيا، بدلًا من ذلك.

السيسي يكشف عن خسارة مصر 7 مليارات دولار

ويعد إعلان البحرية الأمريكية مغادرة حاملة الطائرات، والتقارير التي تتحدث عن عودة الملاحة لطبيعتها فى البحر الأحمر، بمثابة انفراجة لحركة العبور في قناة السويس، بعد الخسائر التي تكبدتها خلال الأشهر الماضية نتيجة عرقلة حركة الملاحة وانخفاض دخل القناة من رسوم العبور.

ومطلع يناير الجاري، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية فقدت 7 مليارات دولار دخل مباشر وأموال سائلة من قناة السويس خلال الـ 11 شهرا الماضية.

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