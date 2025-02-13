اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية قرب مصر

أعلنت البحرية الأمريكية، مساء اليوم، اصطدام حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" قرب مصر، وأكدت أن الحاملة لم تتعرض لأي أضرار جسيمة أو تسرب مياه لداخلها، ولم تسجل أي إصابات، وفق ما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية”.

اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية ترومان قرب مصر

وقالت البحرية الأمريكية، في بيانها حول اصطدام حاملة الطائرات هاري إس ترومان، إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، كما لم تتعرض الحاملة لأي أضرار جسيمة تؤثر على عملياتها.

اصطدام حاملة الطائرات ترومان بسفينة قرب بورسعيد

وقالت قناة "إي بي سي نيوز" الأمريكية، اصطدمت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" بسفينة تجارية كبيرة مساء اليوم الخميس بالقرب من بورسعيد في مصر بالبحر الأبيض المتوسط.

حاملة طائرات أمريكية ، فيتو

وشددت البحرية الأمريكية في بيان، أن محطات الدفع النووية في السفينة لم تتأثر، وأنها في "حالة آمنة ومستقرة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.