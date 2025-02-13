الخميس 13 فبراير 2025
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خارج الحدود

اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية قرب مصر

حاملة طائرات أمريكية،
حاملة طائرات أمريكية، فيتو

أعلنت البحرية الأمريكية، مساء اليوم، اصطدام حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" قرب مصر، وأكدت أن الحاملة لم تتعرض لأي أضرار جسيمة أو تسرب مياه لداخلها، ولم تسجل أي إصابات، وفق ما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية”.

اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية ترومان قرب مصر

وقالت البحرية الأمريكية، في بيانها حول اصطدام حاملة الطائرات هاري إس ترومان، إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، كما لم تتعرض الحاملة لأي أضرار جسيمة تؤثر على عملياتها.

اصطدام حاملة الطائرات ترومان بسفينة قرب بورسعيد

وقالت قناة "إي بي سي نيوز" الأمريكية، اصطدمت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" بسفينة تجارية كبيرة مساء اليوم الخميس بالقرب من بورسعيد في مصر بالبحر الأبيض المتوسط.

حاملة طائرات أمريكية ، فيتو
حاملة طائرات أمريكية ، فيتو

وشددت البحرية الأمريكية في بيان، أن محطات الدفع النووية في السفينة لم تتأثر، وأنها في "حالة آمنة ومستقرة".

حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان تصل إلى الشرق الأوسط

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