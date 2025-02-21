شاهد، أحداث الشغب في المدرجات التي أوقفت مباراة بالدوري الأوروبي

توقفت مباراة أندرلخت البلجيكي مع ضيفه فنربخشة التركي، الخميس، في إياب الملحق المؤهل لمرحلة خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي، لفترة وجيزة بسبب شغب الجماهير.



واندلعت أعمال الشغب في المباراة بعد وقت قصير من تسجيل النجم المغربي يوسف النصيري هدفا مبكرا لمصلحة فنربخشة، في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن المباراة توقفت "بسبب مشاكل أمنية"، وتم نشر شرطة مكافحة الشغب، ثم استؤنف اللقاء بعد عدة دقائق.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين يوم الخميس الماضي في تركيا، انتهت بفوز فنربخشة بثلاثية نظيفة.

وحسم فنربخشة تأهله إلى دور الـ16 للدوري الأوروبي بعد تعادله 2-2 في مباراة الإياب، بفوزه 5-2 في مجموع المباراتين على أندرلخت.

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