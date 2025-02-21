الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أندرلخت البلجيكي يودع الدوري الأوروبي على يد فنربخشة التركي

فنربخشة التركي، فيتو
فنربخشة التركي، فيتو

انتهت مباراة  فريق  أندرلخت البلجيكي وفنربخشة التركي بالتعادل 2ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب لوتو بارك في إطار إياب ملحق ثمن نهائي الدوري الأوروبي

وسجل هدف فريق فنربشخة الأول يوسف النصيري في الدقيقة 4، فيما أضاف يوسف أكجيجيك الهدف الثاني في الدقيقة 63. 

 وسجل اللاعب لويس فاسكيز هدفي فريق أندرلخت في الدقيقة 19 و55.


وكانت المباراة توقف في الشوط الأول أكثر من 10 دقائق بسب أعمال الشغب في من مشجعي الفريق التركي، ليدخل الفريقان إلى غرف تبديل الملابس وقبل أن تتدخل الشركة البلجيكية وتسيطر على الوضع. 

وكان فنربخشة حقق الفوز ذهابًا في تركيا بنتيجة 3-0.

ويتأهل فريق فنربخشة التركي إلي دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز بنتيجة 5ـ2 في مجموع المباراتين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فنربخشة التركي اندرلخت البلجيكي الدورى الأوروبي

مواد متعلقة

وسط شغب من الجماهير، أندرلخت يتعادل مع فنربخشة 1ـ1 بالشوط الأول

روما يتأهل لدور الـ16 بعد الفوز على بورتو 3-2 في الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

شعبة الذهب: 5000 جنيه سعر الجرام عيار 21 في 2025

حقيقة قرار الزمالك بالإطاحة بعبد الواحد السيد قبل القمة

لماذا اجتماع الرياض "غير رسمي"؟ خبير يوضح

أول تعليق من كتائب القسام على انفجار تل أبيب

أمطار تضرب عدة محافظات غدا الجمعة

حالة الطقس اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، بداية الموجة شديدة البرودة

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

منوعات

المزيد

القبض على لص يسرق ملابس النساء من أحد المساجد بتركيا

مصرع ملكة جمال فلوريدا في حادث سير

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خدمات جديدة تقدمها السكك الحديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 21 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟ الأزهر يرد

المزيد
الجريدة الرسمية