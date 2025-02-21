أندرلخت البلجيكي يودع الدوري الأوروبي على يد فنربخشة التركي

انتهت مباراة فريق أندرلخت البلجيكي وفنربخشة التركي بالتعادل 2ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب لوتو بارك في إطار إياب ملحق ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل هدف فريق فنربشخة الأول يوسف النصيري في الدقيقة 4، فيما أضاف يوسف أكجيجيك الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وسجل اللاعب لويس فاسكيز هدفي فريق أندرلخت في الدقيقة 19 و55.



وكانت المباراة توقف في الشوط الأول أكثر من 10 دقائق بسب أعمال الشغب في من مشجعي الفريق التركي، ليدخل الفريقان إلى غرف تبديل الملابس وقبل أن تتدخل الشركة البلجيكية وتسيطر على الوضع.

وكان فنربخشة حقق الفوز ذهابًا في تركيا بنتيجة 3-0.

ويتأهل فريق فنربخشة التركي إلي دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز بنتيجة 5ـ2 في مجموع المباراتين.

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