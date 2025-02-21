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رياضة

أبرزها حالة الأبيض السيئة وبن شرقي، أحمد بلال يوجه نصائح لـ كولر قبل مواجهة الزمالك

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني لفريق الأهلي، فيتو

نصح أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعدم ترك الاستحواذ للزمالك في مباراة القمة.


وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "على كولر استغلال الحالة السيئة التي يمر بها الزمالك، وأتوقع أن يكون لأشرف بن شرقي دور في المباراة".


وتابع: "الزمالك متعاقد مع مدرب جديد، ولم يضع بصماته على الفريق، بجانب التعادل في اللقاء السابق مع بتروجيت، وعلى كولر عدم ترك الاستحواذ للزمالك، وعليه أن يضغط على الفريق منذ بداية المباراة".


وواصل: "الزمالك فريق كبير ولاعبيه يمتلكون قدرات كبيرة، وفي حال ترك الاستحواذ له سيشكل الزمالك خطورة على الفريق، والأهلي حاليًّا أصبح عنده بدلاء قادرون على تغيير النتيجة في أي وقت".


وأكمل: "مجلس إدارة الزمالك عنده مشكلة في التجديد مع زيزو، وكان عنه مشكله ولم يستطع التعاقد مع أشرف بن شرقي، وأتوقع فوز الأهلي على الزمالك 2-1".


وأتم: "المباراة صعبة في الملعب ولكن سهولته في التركيز، والمؤشرات تقول أن الأهلي سيفوز ولكن في الملعب الأمر يتغير".

 

يستعد النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة نارية مع غريمه نادي الزمالك في المباراة المقرر أن تجمعهما على إستاد القاهرة الدولي غدًا السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز
 

وخلال السطور القادمة، تستعرض فيتو لكم تاريخ مواجهات الأهلي مع مارسيل كولر مدرب الفريق أمام الزمالك قبل قمة السبت. 

 

تاريخ مواجهات الأهلي مع كولر أمام الزمالك

والتقى الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر مع الزمالك في 8 مباريات سابقة في جميع البطولات، حيث فازت القلعة الحمراء في 6 مواجهات، وتلقى الخسارة في مباراتين فقط.

وجاءت نتائج مباريات الأهلي مع كولر أمام الزمالك كالتالي:

الزمالك 0-2 الأهلي (كأس السوبر)

الزمالك 0-3 الأهلي (الدوري الممتاز)

الزمالك 1-4 الأهلي (الدوري الممتاز)

الزمالك 0-2 الأهلي (كأس مصر)

الأهلي 1-2 الزمالك  (الدوري الممتاز)

الزمالك 0-2 الأهلي (الدوري الممتاز، فوز اعتباري بعد انسحاب الزمالك )

الزمالك 1ـ1 الأهلي  (السوبر الإفريقي، وفوز الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3)

 

الزمالك 0ـ0 الأهلي (كأس السوبر، فوز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6)
 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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