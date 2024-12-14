تأجيل محاكمة متهم في قضية "شبكة المفرقعات بقويسنا" إلى جلسة السبت المقبل

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بـ مركز اصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، محاكمة أحد المتهمين في قضية "شبكة المفرقعات بقويسنا"، إلى السبت المقبل بتهمة حيازة وإحراز مفرقعات بقصد استخدامها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بـمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتنظر المحكمة القضية برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار وائل محمد مكرم.

وكانت الإدارة العامة لمنطقة وسط الصعيد لـ مكافحة الأسلحة غير المرخصة وردت إليها معلومات مفادها قيام المتهم بتخزين عبوات مفرقعة ومواد وأدوات مما تستخدم في تصنيعها.

وانتقلت قوة من الشرطة وتمكنت من ضبط المتهم الأول، وتبين أن بحوزته جسم مجهز على شكل ساعة "تايمر" مثبت به بطارية صغيرة وثلاثة رؤوس صغيرة لسرنجة بها مادة بيضاء اللون وموصل بالبطارية ثلاث زجاجات مدون عليها برمنجنات البوتاسيوم وزجاجتين تحويان مادة التن، وثمانية شماريخ صغيرة الحجم وثلاثة أكياس بها سوائل قابلة للاشتعال وأربعة زجاجات لتعبئة القداحات وذلك بقصد استخدامها في أنشطة إرهابية.

وتم عرض المتهم على النيابة التى أمرت بحبسه وإحالته للمحاكمة الجنائية.

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