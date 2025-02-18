الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يستعيد صدارة ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 14

بيراميدز
بيراميدز

ترتيب الدوري المصري، استعاد بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بالفوز على مودرن سبورت أمس قبل ختام الجولة الـ 14.

وتختتم مباريات الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري المصري اليوم الثلاثاء بمواجهتي طلائع الجيش ضد زد، والمصري ضد غزل المحلة.

 

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 14

1- بيراميدز 33 نقطة
2- الأهلي 32 نقطة
3- الزمالك 27 نقطة
4- المصري البورسعيدي 23 نقطة
5- البنك الأهلي 22 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
7- حرس الحدود 21 نقطة
8- بتروجيت 18 نقطة
9- الاتحاد السكندري 18 نقطة
10- فاركو 18 نقطة
11- طلائع الجيش 17 نقطة
12- سموحة 17 نقطة
13- زد اف سي 16 نقطة
14- الإسماعيلي 12 نقطة
15- غزل المحلة 11 نقطة 
16- الجونة 10 نقاط
17- إنبي 9 نقاط
18- مودرن سبورت 8 نقاط 
 

جدول ترتيب الدوري المصري 

مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز

الزمالك 1-1 بتروجيت (انتهت)

سموحة 1-4 البنك الأهلي (انتهت)

الإسماعيلي  0-4 الأهلي (انتهت)

حرس الحدود 2-0 فاركو  (انتهت)

سيراميكا كليوباترا  2-2 إنبي  (انتهت)

مودرن سبورت 0-1 بيراميدز  (انتهت)

الاتحاد السكندري 1-0 الجونة  (انتهت)

 

الثلاثاء 18 فبراير

طلائع الجيش - زد إف سي - 4 مساءً

غزل المحلة - المصري البورسعيدي - 7 مساءً

 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.
 

 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري المصري بيراميدز الأهلي الزمالك المصري البورسعيدي البنك الاهلي سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري

مواد متعلقة

صدام الجريحين، طلائع الجيش يستقبل زد في الدوري

اليوم، المصري يستضيف غزل المحلة في مواجهة نارية بالدوري

الدوري المصري، سيراميكا يتعادل 2-2 أمام إنبي في مباراة مثيرة

النسر الأحمر يحلق، ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

الأكثر قراءة

الجو هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من أمطار ورياح وانخفاض بدرجات الحرارة في هذا الموعد

متحدث الرئاسة: السيسي يلتقي ملك ورئيس وزراء إسبانيا وممثلي بعض الشركات الكبرى

ارتفاع جديد في أسعار البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025

وزير الصحة: إنشاء مستشفى جديد في القاهرة الجديدة بتكلفة 100 مليون دولار

مفتي براميل النظام، أول ظهور لـ أحمد حسون بعد سقوط الأسد وغاضبون يقتحمون منزله (فيديو)

انخفاض ملحوظ في أسعار السمك اليوم بسوق العبور، أبرزهم البلطي والجمبري والسبيط

لا تنخدعوا، ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها، التفاصيل كاملة

منوعات

المزيد

الديوان الملكي الهاشمي يعلن خضوع ملك الأردن لعملية جراحية اليوم

نيوزيلندا تضبط أكبر كمية كوكايين بمطار أوكلاند (صور)

مفتي براميل النظام، أول ظهور لـ أحمد حسون بعد سقوط الأسد وغاضبون يقتحمون منزله (فيديو)

عالم أمريكي يقترح تفجير قنبلة نووية ضخمة لإنقاذ الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة انهيار عقار كرداسة بسبب أسطوانة بوتاجاز؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تثبيت المؤمنين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 بسورة الحشر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية