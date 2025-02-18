بيراميدز يستعيد صدارة ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 14

ترتيب الدوري المصري، استعاد بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بالفوز على مودرن سبورت أمس قبل ختام الجولة الـ 14.

وتختتم مباريات الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري المصري اليوم الثلاثاء بمواجهتي طلائع الجيش ضد زد، والمصري ضد غزل المحلة.

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 14

1- بيراميدز 33 نقطة

2- الأهلي 32 نقطة

3- الزمالك 27 نقطة

4- المصري البورسعيدي 23 نقطة

5- البنك الأهلي 22 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

7- حرس الحدود 21 نقطة

8- بتروجيت 18 نقطة

9- الاتحاد السكندري 18 نقطة

10- فاركو 18 نقطة

11- طلائع الجيش 17 نقطة

12- سموحة 17 نقطة

13- زد اف سي 16 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 11 نقطة

16- الجونة 10 نقاط

17- إنبي 9 نقاط

18- مودرن سبورت 8 نقاط



جدول ترتيب الدوري المصري

مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز

الزمالك 1-1 بتروجيت (انتهت)

سموحة 1-4 البنك الأهلي (انتهت)

الإسماعيلي 0-4 الأهلي (انتهت)

حرس الحدود 2-0 فاركو (انتهت)

سيراميكا كليوباترا 2-2 إنبي (انتهت)

مودرن سبورت 0-1 بيراميدز (انتهت)

الاتحاد السكندري 1-0 الجونة (انتهت)

الثلاثاء 18 فبراير

طلائع الجيش - زد إف سي - 4 مساءً

غزل المحلة - المصري البورسعيدي - 7 مساءً

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.



ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.



وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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