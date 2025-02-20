أخبار الاقتصاد اليوم: المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة.. شعبة الذهب تتوقع وصول عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه.. انخفاض يصل إلى 40 جنيها في أسعار اللحوم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماعات 2025

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.



كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.



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ويأتي قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.

معدل التضخم في مصر

وكان معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 1.5% في يناير 2025 مقابل 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.0% في يناير 2025 مقابل 24.1% في ديسمبر 2024.

شعبة الذهب: 5000 جنيه سعر الجرام عيار 21 في 2025

اسعار الذهب، فجر سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، مفاجأة بشأن توقعات أسعار المعدن الأصفر خلال العام الجاري.



أسعار الذهب بالبورصة العالمية

وقال "عبد الحكيم" خلال تصريحات تليفزيونية: نشهد ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بالبورصة العالمية نتيجة التوترات الاقتصادية العالمية الشديدة، وإقبال الناس والمستثمرين على شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

السبب وراء تحرك أسعار الذهب

وأضاف: ارتفاع الطلب على الذهب أثر على البورصة العالمية، وأدى إلى حدوث تحركات كبيرة في الأسعار.

انخفاض ملحوظ يصل لـ 40 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.



أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:



انخفاض سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 405 جنيهات، بانخفاض 21 جنيها عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

مصير شهادات الادخار بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة

يتساءل الملايين عن مصير شهادات الادخار في البنوك بعد قرار البنك المركزي اليوم تثبيت أسعار الفائدة.

وكشف العديد من المحللين الاقتصاديين أن أسباب البنك المركزي حول الإبقاء على سعر الفائدة والترقب الحذر للتضخم والعمل علي انحصاره وتراجعه ستصب في اتجاه عملية استمرار العمل علي تحجيم السيولة من السوق.

وبذلك يكون فكرة استمرار بعض الشهادات كما هي بنفس العائد لفترة مستمرة إلى حين موعد الاجتماع الثاني للبنك المركزي في عام 2025.

وبحسب المحللين فإن فكرة الحفاظ على السيولة المالية في البنوك قد تكون الحل المطروح في الإبقاء على عدد من شهادات الادخار خاصة السنوية في بنكي مصر والأهلي.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويأتي قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.

نهج حذر، التطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة أبرز أسباب تثبيت المركزي أسعار الفائدة

كشف البنك المركزي المصري أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة في اجتماع اليوم الخميس.

وأوضح البنك المركزي أن هناك حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا كانت سببا في دعم قرار الإبقاء على الفائدة ما دعا بنوك مركزية أخرى لاتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وقال البنك إنه رغم مواصلة بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها في التجارة العالمية.

وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية، حيث إن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.

أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

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