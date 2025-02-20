الخميس 20 فبراير 2025
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اقتصاد

المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماعات 2025

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. 

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

البنك المركزي المصري، فيتو
البنك المركزي المصري، فيتو

ويأتي قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.

معدل التضخم في مصر

وكان معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 1.5% في يناير 2025 مقابل 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.0% في يناير 2025 مقابل 24.1% في ديسمبر 2024.

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التضخم الأساسي في البنك المركزي

أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سجل 1.7% في يناير 2025 مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024. 

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