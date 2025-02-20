القبض على قائدي سيارتين للسير عكس الاتجاه وأداء حركات استعراضية في البحيرة والغردقة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه بالبحيرة، وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصـــل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالسير عكس الاتجاه بمحافظة البحيرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها.. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

القبض على سيارة لأداء حركات استعراضية بالغردقة عقب تداول فيديو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بالغردقة... وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصـــل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بالغردقة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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