القمة العربية المقبلة لها ما بعدها.. إستراتيجيون: يجب أن تسفر عن مواقف صلبة ورسائل جادة إلى البيت الأبيض

أفكار ترامب عبثية وغير قابلة للتطبيق العملى وستعيد المنطقة إلى موجة الصراع من جديد، هكذا وصف خبراء السياسة الدولية موقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين للدول المجاورة مثل مصر والأردن والسعودية، رغم الرد القاطع من جانب مصر. ولذلك، أخذ ترامب يلوح بالمعونات الأمريكية لمصر والأردن بغرض فرض الإملاءات الأمريكية كاملة. فما هو السيناريو القادم؟ وهل العرب يملكون أوراق ضغط لمواجهة الغطرسة الأمريكية؟. الخبراء يجيبون:

فى البداية حذر الدكتور عبد العليم محمد، الخبير فى مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام من أن أمريكا بمثل هذه الأفكار تدفع بالمنطقة لسلسلة من انعدام الاستقرار، حيث ستكون هناك مظاهرات ضد النظم الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن أن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بتهديد مصالحها فى منطقة الشرق الأوسط. مؤكدا أن السيناريو القادم، وهو الأرجح، هو تراجع ترامب عن تصريحاته العدوانية.

ويضيف الدكتور عبد العليم محمد: مصر والدول العربية تمتلك العديد من أوراق الضغط لمواجهة الغطرسة الأمريكية. التصريحات التى قدمها الأمريكيون تدفع النظام الدولي، خاصة فى أوروبا والاتحاد الأوروبي، للاعتراف بفلسطين ومعارضة العدوان الإسرائيلى.

وواصل الدكتور عبد العليم محمد حديثه قائلًا: اقتراح ترامب واستخفافه بالقانون الدولى لا يمكن قبوله، الشعوب العربية تملك أوراق مواجهة المخططات الأمريكية الإسرائيلية، من خلال القمة العربية القادمة، لابد من استخدام الضغط السياسى الذى لدينا. نحن لا يمكن أن نقبل تلك الأفكار من جانب ترامب. ومن بين هذه الأوراق التى يمتلكها العرب سلاح النفط. علينا الاستفادة من استخدام هذا السلاح كما فى حرب أكتوبر 73. ولكن الآن يمكن استخدامه بشكل آخر، وهو بيع النفط بعملة غير الدولار.

وواصل حديثه قائلًا: لدى العرب أوراق ضغط وإن كانت الأوراق من وجهة نظر البعض غير فعالة. الفلسطينيون ليسوا مهاجرين حتى يمكن نقلهم إلى دول أخرى، هم أصحاب الأرض، وبالتالى لا توجد شريعة أو قانون دولى يجبرهم على ترك أراضيهم.

أما الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية: فأوضح أنه رغم المراوغة الأمريكية والتلويح باستخدام المساعدات الأمريكية لمصر والأردن للضغط لقبول الفلسطينيين فى الدول المجاورة، إلا أنه فى كل الأحوال الموقف المصرى ثابت ولا يقبل الابتزاز. خاصة إذا كانت المساعدات الأمريكية مرتبطة باتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل. هذه المعاهدة تشكل جوهر السلام فى المنطقة، الولايات المتحدة الأمريكية حاولت التلويح باستخدام سلاح المعونات، المعونات الأمريكية ليست نقدية وإنما معونات ومشروعات، الولايات المتحدة الأمريكية هى المستفيد الأوحد من هذه المعونات. وبالتالي، فى حالة وقف المعونات، سوف يكون انهيار اتفاقية كامب ديفيد وزيادة التسليح فى المنطقة هو النتيجة.

ويرى الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن ترامب يعلم أن الدول العربية لن تقبل بنقل الفلسطينيين ولو جزئيًا. ما يمكن للدول العربية قبوله هو استقبال المرضى للعلاج، والطلاب الذين يدرسون فى الجامعات، ويعملون. هذا لن يتغير. التصريحات تجعل الأجواء فى الوطن العربى متوترة وتزيد من الصراع العربى الإسرائيلي، ترامب يتعامل مع غزة على أنها مشروع عقاري. تصريحاته ستجعل من غزة منطقة ريفيرا.

وواصل حديثه قائلا إن القمة التى دعت لها مصر سوف يكون لها ما بعدها، وجيب أن يرسل العرب من خلالها رسائل جادة وحاسمة إلى الولايات لمتحدة تثبت صلابة مواقفهم وقوة جبهتهم.

نقلا عن العدد الورقي

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