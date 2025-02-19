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خارج الحدود

إدارة ترامب توقف تمويل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

 أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الاربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب أوقفت كليًا تمويل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

ادارة ترامب توقف كليًا تمويل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وذكرت مصادر امريكية وعبرية أخري ان ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب قررت وقف تمويل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

واكدت القناة 12 العبرية الانباء، التي اوردتها واشنطن بوست، في حين ذكرت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مصدر فلسطيني لم تذكره تأكيده أن الأمريكيين أبلغوا السلطة الفلسطينية بقرار ترامب وقف تمويل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.

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ادارة الرئيس الامريكي ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب اذاعة جيش الاحتلال الرئيس الأمريكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة الفلسطينية

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