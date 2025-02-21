أسباب وطرق علاج الرمش المفرط

يمكن أن يحدث الرمش المفرط لدى أي شخص بسبب عوامل مختلفة لذا إن فهم السبب والحصول على العلاج في الوقت المناسب يمكن أن يساعد في ضبط الحالة بشكل أفضل.

أسباب الرمش المفرط

وعندما يتعلق الأمر بالرمش، فإن كل رمش يستمر عادة ما بين 100 و400 ميلي ثانية، ويبلغ المتوسط ​​حوالي 200 ميلي ثانية، وهو جزء بسيط من الثانية، في حين لا يوجد تعريف دقيق للرمش المفرط، فإن الخبراء يعتبرونه بشكل عام مثيرًا للقلق عندما يرمش شخص ما أكثر من المتوسط ​​14-17 مرة في الدقيقة، خاصة إذا بدأ ذلك في التدخل في الأنشطة اليومية أو الرؤية.

الرمش المفرط

كما إن الرمش المفرط أكثر شيوعًا بين الأطفال ويجب معالجته إذا لم يختفي من تلقاء نفسه، ومع ذلك، من المهم أيضًا فهم الأسباب وراءه، لعلاج الحالة بشكل فعال

أشار الدكتور برابهاكار جي في، استشاري إعتام عدسة العين والقرنية والليزك إلى أن بعض الحالات العصبية، بما في ذلك متلازمة توريت ومرض باركنسون، يمكن أن تظهر مع تشنجات عضلات العين التي يمكن أن تؤدي إلى الرمش المفرط بحسب Times of india.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Movement Disorders Clinical Practice، يتم التحكم في الرمش بواسطة الدوبامين في الدماغ ويمكن أن يشير إلى بعض المشكلات الصحية والدوبامين هو رسول كيميائي في الدماغ يتحكم في الحركة والمزاج والدافع.

الأشخاص المصابين بمرض باركنسون غالبًا ما يرمشون أقل

اقترح الباحثون أنه في حين أن الأشخاص المصابين بمرض باركنسون غالبًا ما يرمشون أقل، فإن المصابين بمرض هنتنغتون أو متلازمة توريت أو مرض ويلسون قد يرمشون أكثر، بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتعاش الجفن هو حالة نادرة تسبب تشنجات الجفن عند إغلاق العينين.

الإجهاد والقلق يسببان الرمش المفرط

ويضيف الدكتور برابهاكار حتى الإجهاد والقلق والآثار الجانبية للأدوية أو إصابة مثل خدوش القرنية يمكن أن تسبب الرمش المفرط.

تشمل الأسباب الشائعة الأخرى ما يلي:

متلازمة جفاف العين: يعاني الأشخاص الذين يعانون من متلازمة جفاف العين بشكل عام من مشكلة انخفاض إنتاج الماء. يؤدي إنتاج الدموع غير الكافي إلى الالتهاب والرمش المفرط.

الحساسية: تعتبر ردود الفعل تجاه الغبار وحبوب اللقاح أو فراء الحيوانات الأليفة أو مسببات الحساسية مسؤولة عن الحساسية ويمكن أن تثير الرمش المزعج.

إجهاد العين: غالبًا ما يؤدي قضاء وقت طويل أمام الشاشة إلى إجهاد العين، وهي حالة غير مريحة تؤدي بدورها إلى الرمش المفرط.

الأجسام الغريبة: تلك المواد المهيجة وجزيئات الغبار الصغيرة التي تدخل العين مثل جسم غريب تؤدي إلى الرمش المفرط كآلية دفاع شائعة.

التهاب الجفن: التهاب الجفن هو التهاب الجفن مما يسبب تهيجًا وجفافًا وتقشرًا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الرمش بينما تحاول العين ترطيب نفسها وإزالة الحطام المتبقي.

ينصح الطبيب بالاسترخاء واستخدام الأجهزة المهدئة، وممارسة تمارين تعديل السلوك، أو الأدوية في مثل هذه المواقف.

متى يكون الوقت المفرط أمام الشاشة هو المشكلة



يمكن أن يؤدي قضاء وقت طويل أمام الشاشة إلى الرمش المفرط، وذلك لأن الشخص عندما يركز على الشاشة لفترات طويلة، يميل إلى الرمش بشكل أقل، مما قد يؤدي إلى جفاف العين. للتعويض عن هذا الجفاف، يرمش الجسم أكثر للحفاظ على رطوبة العين

يمكن استخدام مراجعة العين التفصيلية ومراجعة التاريخ الطبي وحتى التقييمات العصبية لتشكيل تشخيص يتعلق بالرمش المفرط.

طرق علاج الرمش المفرط

كما ان تهيج العين ومشاكل الرؤية والاضطرابات العصبية أو الحالات المرتبطة بالتشنجات هي الأسباب المعتادة التي يبحث عنها الأطباء عند فحص المريض الذي يعاني من الرمش المفرط.

تعتمد العلاجات عادةً على سبب الحالة. وتساعد الدموع الاصطناعية ونظافة العين المناسبة في حالة متلازمة جفاف العين أو التهيج.

ويمكن استخدام مضادات الهيستامين للرمش الناجم عن الحساسية، بينما يمكن أن يؤدي أخذ فترات راحة من الشاشة وممارسة تمرين 20-20-20 وضبط الأضواء إلى تقليل إجهاد العين المرتبط بالرمش المفرط.

يختتم الدكتور برابهاكار باقتراح استخدام تقنيات الاسترخاء المختلفة وإدارة الإجهاد والاستشارة عندما يكون التوتر والقلق من الأسباب الرئيسية وراء الرمش المتكرر

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