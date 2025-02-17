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رياضة

دوري أبطال آسيا، الشرطة العراقي يفوز على العين بثنائية نظيفة

الشرطة العراقي، فيتو
الشرطة العراقي، فيتو

دوري أبطال آسيا، انتهت مباراة الشرطة العراقي أمام العين الإماراتي، بفوز الأول بهدفين نظيفين، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل اللاعب محمود المواس هدف الشرطة العراقي الأول في الدقيقة 51، قبل أن يعزز اللاعب لوكاس سانتوس بالهدف الثاني للشرطة في الدقيقة 94 من اللقاء.

 

تشكيل العين ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة

دخل فريق العين الإماراتي مباراته أمام الشرطة العراقي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: خالد عيسى.

في خط الدفاع: فابيو كاردوسو - خالد الهاشمي - إيريك - عبد الكريم تراوري.

في الوسط: أحمد برمان – بارك يونغ –بالاسيوس.

وفي الهجوم: كاكو - سفيان رحيمي - سانابريا

العين الإماراتي، فيتو
العين الإماراتي، فيتو

وعلى الرغم من مغادرة فريق العين المنافسة بشكل رسمي، إلا أن الفريق دخل المباراة باحثا عن انتصار معنوي لمصالحة جماهيره قبل انتهاء مشواره القاري.

تشكيل الشرطة العراقي أمام العين

وكان أعلن محمد عبد العظيم “عظيمة” المدير الفني لفريق الشرطة العراقي تشكيلة فريقه لمواجهة العين، وضم كل من:

 باسل - صباح - هودن - هاشم - يحيى - بوبكر - علي - أمين - اليوسف - المواس - ميمي

موعد مباراة العين والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة

انطلقت مباراة العين والشرطة العراقي في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

 

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