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رياضة

بيراميدز يفتقد جهود هذا النجم أمام الطلائع بالدوري المصري

صديق ايجولا، فيتو
صديق ايجولا، فيتو

تاكد غياب النيجيري صديق إيجولا لاعب  فريق بيراميدز عن مواجهة الفريق القادمة أمام طلائع الجيش المقرر لها الأحد القادم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ويعاني النيجيري صديق إيجولا من الإصابة بجزع في الركبة يغيب بسببه عن الملاعب.

 

تجهيز ثلاثي بيراميدز 

ويجهز الجهاز الفني لفريق بيراميدز بعض لاعبيه المصابين للحاق بمواجهته القادمة أمام طلائع الجيش الأحد القادم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ويتم تجهيز الثلاثي المغربي وليد الكرتي وعلي جبر وأحمد توفيق  للحاق باللقاء.

وغاب علي جبر عن آخر لقاءين لفريق بيراميدز بسبب إصابة بمرق في الخلفية أبعدته عن الملاعب، أما وليد الكرتي بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة .
وغاب أحمد توفيق بسبب معاناته من إصابة بمزق في الخلفية ويتم حاليا تجهيزه للعودة للملعب.

 


موعد مباراة بيراميدز القادمة امام طلائع الجيش  

ويلتقي فريق بيراميدز ةنظيره طلائع الجيش في الـ 7 مساء الاحد القادم بستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز ضد طلائع الجيش

وواصل بيراميدز  تصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد إنتهاء الجولة الـ 14 برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة. 

اما طلائع الجيش فيحتل الترتيب الثامن برصيد 20نطة 
 

موعد الجولة الخامسة عشر من الدورى المصري

الدوري المصري، تنطلق يوم الجمعة المقبل منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجيت مع حرس الحدود. 

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشر مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي. 

مواعيد  مباريات الجولة الخامسة عشر من الدورى المصري
 

الجمعة 21 فبراير
انبى ضد سموحة..4 عصرًا

فاركو ضد مودرن سبورت..4 عصرًا

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

بتروجيت ضد حرس الحدود..7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد اف سى ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء 

 

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