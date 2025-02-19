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رياضة

متصدر الدوري، موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام طلائع الجيش

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكراوتي يورتشيتش لمواجهته القادمة امام طلائع الجيش الاحد القادم ببطولة الدوري المصري الممتاز


موعد مباراة بيراميدز القادمة امام طلائع الجيش  

ويلتقي فريق بيراميدز ةنظيره طلائع الجيش في ال 7 مساء الاحد القادم باستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز

بيراميدز ضد طلائع الجيش

وواصل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد إنتهاء الجولة الـ 14 برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة. 

اما طلائع الجيش فيحتل الترتيب الثامن برصيد 20نطة 
 

 

الدوري المصري، تنطلق يوم الجمعة المقبل منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجيت مع حرس الحدود. 

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشر مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي. 

مواعيد  مباريات الجولة الخامسة عشر من الدورى المصري
 

الجمعة 21 فبراير
انبى ضد سموحة..4 عصرًا

فاركو ضد مودرن سبورت..4 عصرًا

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

بتروجيت ضد حرس الحدود..7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد اف سى ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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بيراميدز طلائع الجيش الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

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