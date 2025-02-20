الخميس 20 فبراير 2025
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حوادث

تحرير 43 ألفا و178 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

حملة مرورية
حملة مرورية

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير 43 ألفا و178 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تحرير 43 ألفا و178 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 30 ألفا و80 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و804 مخالفات السير بدون تراخيص، و5 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و14 مخالفة شروط التراخيص و16 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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الادارة العامة للمرور السير بدون تراخيص تنس تجاوز السرعة المقررة مخالفات التحدث في الهاتف مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة السير بدون تراخيص مخالفات موقف عشوائى أجهزة وزارة الداخلية

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