مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل شخص إثر مشادة مع نجل ضابط شرطة بـ15 مايو

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بالمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد الأشخاص والإدعاء بمقتله إثر مشادة كلامية مع نجل أحد ضباط الشرطة بمدينة 15 مايو بالقاهرة وعدم محاسبة الجاني لنفوذ والده.

مصدر أمنى يكشف حقيقة مقتل شخص أثر مشادة مع نجل ضابط شرطة بمدينة 15 مايو

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل تلقى قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة إخطارا من مستشفى 15 مايو باستقباله أحد المواطنين "توفى متأثرًا بإصابته بطلق نارى". وبالفحص تبين أنه حال تواجد المذكور رفقة صديقه نجل عميد شرطة (بالمعاش) بمنزل الأخير وبصحبتهما صديق ثالث، قام نجل الضابط بالعبث بالمسدس المرخص الخاص بوالده فخرجت منه طلقة أصابت صديقه مما أدى إلى وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية أن الجميع سواسية أمام القانون، كما تحذر المواطنين من مثل هذه الأبواق الإعلامية المشبوهة التى تسعى لإثارة البلبلة عبر تزييف الحقائق والترويج لأخبار مغلوطة لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد.

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