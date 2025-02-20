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رياضة

تاريخ مواجهات المصري وسيمبا التنزاني قبل موقعة الكونفدرالية

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

أوقعت قرعة دور ربع نهائي من النسخة الثانية والعشرين بالبطولة الكونفيدرالية فريق النادي المصري في ملاقاة سيمبا بطل تنزانيا في الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024-2025.

تاريخ مواجهات المصري وسيمبا التنزاني 

وسبق والتقى الفريقين من قبل في دور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية موسم 2018، حيث تعادل الفريقان بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب بالعاصمة التنزانية دار السلام قبل التعادل السلبي ببورسعيد ليتأهل المصري إلى دور الملحق بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين في  حالة التعادل.

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني 

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني في ذهاب دور ربع النهائي بالبطولة الكونفيدرالية بمصر يوم الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل. 

وتقام مباراة الإياب بين المصري وسيمبا بتنزانيا يوم الأربعاء الموافق التاسع من أبريل المقبل أيضًا.

قرعة دور الثمانية في نهائي الكونفدرالية 


وأسفرت باقي نتائج القرعة عن ملاقاة ستيلينبوش الجنوب أفريقي لفريق الزمالك، وأسيك ميموزا الايفواري لفريق نهضة بركان المغربي، وشباب قسنطينة الجزائري لمواطنه فريق اتحاد العاصمة، علمًا بأن الفائز من مباراة المصري وسيمبا سيلاقي الفائز من مباراة ستيلينبوش والزمالك، فيما سيلاقي الفائز من مباراة أسيك ميموزا ونهضة بركان الفائز من شباب قسنطينة واتحاد العاصمة.

قرعة دور ربع نهائي الكونفدرالية 

ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الخميس، قرعة الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2024-2025 العاصمة القطرية الدوحة


وكان الزمالك والمصري قد نجحا في التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث تصدر الزمالك مجموعته بينما حل المصري في المركز الثاني.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية 

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي.


وحدد كاف مواعيد مباريات دور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث ستُقام مباريات الذهاب في دوري أبطال إفريقيا أيام 1 و2 و8 و9 أبريل 2025، بينما تُلعب مباريات الذهاب في كأس الكونفدرالية يومي 2 و9 أبريل 2025 أما مباريات الإياب، فمن المقرر أن تُقام بعد أسبوع من مواجهات الذهاب.

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الكونفدرالية مواجهات المصري وسيمبا موعد مباراة المصري وسيمبا المصري البورسعيدي سيمبا التنزاني

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