الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اجتماع طارئ بالمصري بعد الخسارة أمام المحلة وخصم 200 ألف جنيه من كل لاعب

المصري البورسعيدى
المصري البورسعيدى وغزل المحلة، فيتو

الدوري الممتاز، يعقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي خلال الساعات القليلة القادمة اجتماعًا طارئًا وذلك لمناقشة سوء نتائج وعروض الفريق الأول للكرة بالنادي خلال الفترة الأخيرة رغم قيام المجلس بتوفير جميع متطلبات الفريق.

 

خصم 200 ألف جنيه من كل لاعب بالمصري 


وقرر مجلس النادي المصري خصم 200 ألف جنيه من مستحقات جميع لاعبي الفريق وذلك بعد الخسارة مساء اليوم أمام فريق غزل المحلة بهدف للاشئ.

 

وحصد عامر عامر حارس مرمي غزل المحلة جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه امام المصري، والتي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.  

وخسر فريق المصري البورسعيدي من نظيره غزل المحلة بهدف دون رد، بمباراة الفريقين بالجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز على ستاد الجيش ببرج العرب.

مباراة المصري وغزل المحلة

أحرز هدف غزل المحلة محمد اشرف في الدقيقة 53

ترتيب غزل المحلة والمصري في الدوري  

وبتلك النتيجة يظل المصري بالمركز الرابع برصيد 23 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ14 برصيد 14 نقطة

تشكيل المصري أمام غزل المحلة

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة فريق غزل المحلة

وجاء التشكيل كالتالي:
محمود حمدي  لحراسة المرمى.

كريم العراقي،  باهر المحمدي، محمد هاشم  ، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو، خالد الغندور، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد، أحمد عيد، خالد صبحي، حسن علي، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، أحمد القرموطي،  فخر الدين بن يوسف، جون إيبوكا.

 

تشكيل غزل المحلة لمباراة المصري


عامر عامر لحراسة المرمى، محمد جابر، عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، يحيى زكريا لخط الظهر،  محمد بن شرقي، موري توريه كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، أحمد فوزي، عبده يحيى  ، محمد أشرف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد علي  بن حمودة.

فيما ضمت قائمة البدلاء أحمد العربي، يوسف حسن، إبراهيم حسن، حميدو، موسى فراوي، حسام جريشة، أحمد ياسين، عماد ميهوب، محمد أسامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز النادي المصري غزل المحلة مباراة المصري وغزل المحلة المصري وغزل المحلة

مواد متعلقة

الدوري الممتاز، غزل المحلة يفوز على المصري 1-0

الدوري الممتاز، تعادل المصري البورسعيدي وغزل المحلة سلبيا بالشوط الأول

تشكيل المصري لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز

رغم تصدر قمة الدوري، هاني سعيد ينتقد أرضية إستاد السلام

الدوري المصري، إبراهيم عادل يحصد جائزة أفضل لاعب بمباراة بيراميدز ومودرن سبورت

بيراميدز يفوز علي مودرن سبورت ويستعيد صدارة الدوري

عصام ثروت يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق المصري | صور

الدوري المصري، بيراميدز يتقدم على مودرن سبورت بهدف بالشوط الأول

الأكثر قراءة

جيبو مولانا، مطوف الملوك والرؤساء يروى موقفا لحرس مبارك بالحرم

موجة شديدة البرودة، الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد

سعر جرام الذهب، ارتفاع كبير في التعاملات المسائية

السبت أم الأحد؟ البحوث الفلكية تحسم بالحسابات أول يوم في رمضان 2025

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطارغدا وتحذر من هذه الظاهرة

ارتفاع طفيف في سعر الدولار بالبنوك المصرية (تحديث لحظي)

بعد وصول الكيلو 100 جنيه، رئيس شعبة الدواجن يكشف موعد انخفاض الأسعار

وزير الزراعة يكشف مفاجأة عن سعر إردب القمح العالمي مقارنة بالمحلي

منوعات

المزيد

رحلة مليئة بالإثارة، صور توثق تخفي نمور الثلوج مع الجبال

علماء يكتشفون أدلة جديدة تدعم احتمالية الحياة على المريخ

اكتشاف انفجار قوي من جسم مجهول في الفضاء يحير العلماء

مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

آبل في الصدارة.. أعلى العلامات التجارية قيمة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شوقي علام يوضح مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها (فيديو)

عالم أزهري يوضح منافع النجوم بالسماء ويحذر من الدجالين (فيديو)

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة وما مدى توافقه مع الشريعة؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

المزيد
الجريدة الرسمية