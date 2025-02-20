رحيل 8 لاعبين، جوارديولا يجهز مذبحة في مانشستر سيتي بالميركاتو الصيفي

يجهز الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لإجراء "غربلة" في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتخلي عن عدد كبير من اللاعبين، في ظل تراجع النتائج والخروج من دوري أبطال أوروبا من من ملحق دور الـ16 بعد هزيمته على يد ريال مدريد، إضافة إلى ذلك خروج مانشستر سيتي من منافسات بطولة كأس كاراباو.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع متأخرًا بفارق 17 نقطة عن المتصدر ليفربول.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلًا عن تقرير من "ديلي ستار"، أن 8 لاعبين في طريقهم للرحيل عن مانشستر سيتي، حيث تضم القائمة كلًا من جاك جريليش وكيفن دي بروين وبرناردو سيلفا وجون ستونز وماتيو كوفاسيتش وإلكاي جوندوجان وإيدرسون، بجانب كايل ووكر الذي غادر صفوف مانشستر سيتي على سبيل الإعارة إلى ميلان، وسيرحل نهائيا.

وأكدت الصحيفة أن جميع اللاعبين المذكورين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، ومنهم من يقترب من نهاية عقده بالفعل مثل دي بروين.

ويسعى جوارديولا لتعزيز الفريق بعناصر شابة، والتي بدأها بضم عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف وفيتور ريس ونيكو جونزاليس خلال انتقالات يناير.

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة ليفربول يوم الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح في مواجهة مرموش، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

وتنتظر الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024 /2025.

وتترقب الجماهير المصرية المباراة من أجل مشاهدة نجمي المنتخب الوطني محمد صلاح وعمر مرموش في مواجهة بعضهما البعض، في ظل تألق اللاعبان بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتقام مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الموافق 23 فبراير، وتنطلق صافرتها في الـ6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وواصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادله مع أستون فيلا 2-2 في مباراة مقدمة من الجولة الـ 29.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وأستون فيلا

1- ليفربول 61 نقطة

2- آرسنال 53 نقطة

3- نوتينغهام فورست 47 نقطة

4- مانشستر سيتي 44 نقطة

5- بورنموث 43 نقطة

6- تشيلسي 43 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

8- فولهام 39 نقطة

9- أستون فيلا 39 نقطة

10- برايتون 37 نقطة

11- برينتفورد 34 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 30 نقطة

13- كريستال بالاس 30 نقطة

14- إيفرتون 30 نقطة

15- مانشستر يونايتد 29 نقطة

16- وست هام يونايتد 27 نقطة

17- وولفرهامبتون 19 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط



جدول الدوري الإنجليزي

وتعادل فريق ليفربول أمام أستون فيلا بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء بالمباراة المقدمة من الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023 /2024.

وسجل محمد صلاح حضوره بقوة في المباراة بعد أن سجل الهدف الأول في الدقيقة 30، وذلك قبل أن يصنع الهدف الثاني بتمريرة لزميله ألكسندر أرنولد في الدقيقة 61.

فيما سجل هدفي أستون فيلا كل من، تيليمنز لاعب في الدقيقة 38، وأولى ويتكينز في الدقيقة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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