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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وأستون فيلا

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وأستون فيلا

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادله مع أستون فيلا 2-2 في مباراة مقدمة من الجولة الـ 29.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وأستون فيلا 

1- ليفربول 61 نقطة 
2- آرسنال 53 نقطة
3- نوتينغهام فورست 47 نقطة
4- مانشستر سيتي 44 نقطة
5- بورنموث 43 نقطة
6- تشيلسي 43 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة
8- فولهام 39 نقطة
9- أستون فيلا 39 نقطة
10- برايتون 37 نقطة
11- برينتفورد 34 نقطة
12- توتنهام هوتسبير 30 نقطة
13- كريستال بالاس 30 نقطة
14- إيفرتون 30 نقطة
15- مانشستر يونايتد 29 نقطة
16- وست هام يونايتد 27 نقطة
17- وولفرهامبتون 19 نقطة
18- إبسويتش تاون 17 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامتون 9 نقاط
 

جدول الدوري الإنجليزي

وتعادل فريق ليفربول أمام أستون فيلا بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء بالمباراة المقدمة من الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023 /2024.

وسجل محمد صلاح حضوره بقوة في المباراة بعد أن سجل الهدف الأول في الدقيقة 30، وذلك قبل أن يصنع الهدف الثاني بتمريرة لزميله ألكسندر أرنولد في الدقيقة 61.

فيما سجل هدفي أستون فيلا كل من، تيليمنز لاعب في الدقيقة 38، وأولى ويتكينز في الدقيقة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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