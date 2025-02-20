تطورات الإضراب بالمؤسسات الإصلاحية، حاكمة نيويورك تعلن نشر الحرس الوطني لتأمين السجون

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثي هوشول عن نشر قوات الحرس الوطني لتأمين سجون الولاية وسط إضراب العاملين في المؤسسات الإصلاحية.

مستعدون لفرض استقرار الوضع

وقالت الحاكمة في رسالة فيديو نشرتها على قناتها على "يوتيوب": "لقد التقيت وإدارتي وسنستمر في الاجتماع مع قيادة النقابة لحل هذا الوضع على الفور.

ولكن إذا لم يتم حله، فسأنشر الحرس الوطني لتأمين هذه المرافق. لقد تم نشرهم بالفعل وهم مستعدون لفرض استقرار الوضع"، ولم تحدد الحاكمة على وجه التحديد مكان نشر هذه القوات.

إضرابات حراس السجون في جميع أنحاء الولاية

وتستمر إضرابات حراس السجون في جميع أنحاء الولاية لليوم الثالث على التوالي، وفقا لما نقلته شبكة CBS، حيث رفض عدد من الموظفين الأربعاء الحضور إلى نوبات العمل في 30 من سجون الولاية البالغ عددها 42 سجنا. ويشتكي المضربون على وجه الخصوص من ظروف العمل.

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