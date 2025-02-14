معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 104 داخل غرفة الاحتجاز بالسجن (صور)

قضت امرأة من نيويورك عيد ميلادها الرابع بعد المائة في السجن، تحقيقًا لأمنية غريبة كانت قد أدرجتها في قائمة أمنياتها، حيث تمكنت لوريتا، المقيمة في دار رعاية المسنين أفون في جينيسيو، من زيارة سجن مقاطعة ليفينجستون، حيث تم احتجازها طواعية في غرفة الاحتجاز كجزء من حلمها.

وتمكنت لوريتا من التمتع بجولة خاصة في السجن، حيث اطلعت على نظام المراقبة وحجز الغرف عن كثب، كما التقطت صورًا سعيدة، منها صورة وهي تمسك بالأغلال.

ورغم أن زيارات السجون عادةً ما تكون غير مرغوبة، إلا أن لوريتا تمتعت بحفل خاص بالقهوة والكعك.

جاءت هذه الزيارة بعد يومين من عيد ميلادها في 8 فبراير، حيث قررت لوريتا أن تكون أمنيتها رؤية السجن من الداخل.



وفي الختام، قدمت نصيحة طريفة لشريف مقاطعة ليفينجستون توماس دوجيرتي قائلة: "اهتم بأعمالك!"، في مشهد من المرح والفكاهة.

ووفقًا لدراسة جامعة بوسطن، يُعتبر عمر 100 عام من الأعمار النادرة، حيث لا يصل إليها سوى 0.027% من سكان الولايات المتحدة، مع وجود نسبة 85% من المعمرين هم من النساء.

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