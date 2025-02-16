الأحد 16 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

"كوكب الشرق النسائية" تحيي حفلًا موسيقيًّا بمتحف أم كلثوم الأربعاء المقبل

حفل فرقة كوكب الشرق
حفل فرقة كوكب الشرق النسائية، فيتو

بمناسبة احتفال وزارة الثقافة المصرية بالذكرى الخمسين لرحيلها، يستضيف متحف أم كلثوم بالمنيل، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلًا موسيقيًّا لفرقة "كوكب الشرق النسائية"، في السابعة مساء الأربعاء القادم الموافق 19 فبراير.

ويتضمن الحفل تقديم مختارات من روائع الطرب العربي والموشحات التي تتناسب مع الأداء النسائي، منها: "من حبي فيك يا جاري"، "افرح يا قلبي"، و"خفيف الروح"، بأصوات مجموعة من المطربات المتميزات، من بينهن: ريهام رضا، نهى المصري، منيرة سمير، مريم هاني، فاطمة متى، لميس أمين، إيمان منصور، وأسماء الدسوقي.

فرقة كوكب الشرق النسائية

تعد الفرقة، التي أسستها الدكتورة مها العربي، واحدة من أبرز التجارب النسائية في الموسيقى العربية، حيث تضم 30 عازفة ومطربة من طالبات المعهد العالي للموسيقى العربية وأساتذته. قاد الفرقة عدد من كبار الموسيقيين، من بينهم المايسترو عطية شرارة، المايسترو عماد عاشور، والدكتور محمد عبد الستار، الذي يقود الحفل الحالي، بمشاركة عازفة القانون د. مها العربي، وإشراف فني للدكتور عاطف إمام.

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التنمية الثقافية المايسترو عماد عاشور المعهد العالى للموسيقى العربية صندوق التنمية الثقافية فرقة كوكب الشرق النسائية متحف ام كلثوم
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