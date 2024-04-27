قد تؤدي للوفاة، أعراض وأسباب حساسية الألبان وطرق علاجها

منتجات الألبان هي الأطعمة المنتجة من الحليب الحيواني، والأكثر شيوعا من الأبقار في حين أن بدائل الألبان مصنوعة من الحليب النباتي ومنتجات الألبان هي مصدر جيد للتغذية ومع ذلك، فإن حليب البقر هو أكثر مسببات الحساسية الغذائية شيوعًا عند الرضع والأطفال الصغار وقد تستمر الحساسية حتى مرحلة البلوغ.

ويعاني ما يقرب من 2-3% من الأطفال دون سن 3 سنوات من حساسية الحليب وفقًا لموقع "medical news today" الطبي، في حين أنه من المرجح أن يتغلب العديد من الأطفال على الحساسية في شبابهم، وتشير بعض الأدلة إلى أنها قد تستمر لأكثر من 16 عامًا لدى حوالي 20٪ من الأشخاص.

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حساسية الالبان، فيتو

وتحدث حساسية الألبان أو الحليب عندما يواجه جسم الشخص رد فعل مناعي تجاه البروتينات الموجودة في الحليب، ويتعرف جهاز المناعة لديهم على البروتينات على أنها غريبة، تشبه مسببات الأمراض مثل البكتيريا مما يؤدي إلى استجابة مناعية بأعراض تتراوح من خفيفة إلى شديدة جدًا.

في حين أن حليب البقر هو أكثر مسببات الحساسية شيوعًا في منتجات الألبان، إلا أنه يمكن أن يكون لدى الأشخاص أيضًا استجابة حساسية تجاه حليب الحيوانات الأخرى مثل الماعز أو الأغنام أو الجاموس، الحليب النباتي مثل اللوز وفول الصويا والأرز، يمكن أن يسبب أيضًا رد فعل تحسسي وقد يخلط العديد من الأشخاص بين حساسية الألبان وعدم تحمل اللاكتوز أو عدم تحمل بروتين حليب البقر لأنهم غالبًا ما يتشاركون الأعراض، لكن الحالات الثلاثة مختلفة تمامًا.

أعراض حساسية الألبان

تظهر حساسية الألبان عادة خلال الأشهر القليلة الأولى من الحياة قبل 6 أشهر، مع ردود فعل تحسسية تتراوح من طفيفة إلى شديدة ومهددة للحياة، وتظهر الأعراض عادةً خلال بضع دقائق إلى ساعات بعد تناول الحليب.، في حين أن حساسية الألبان يمكن أن تشير إلى حساسية تجاه أي منتج ألبان، فإنها غالبًا ما تشمل حليب البقر.

وقد يعاني الشخص من أعراض مختلفة لحساسية الحليب أو منتجات الألبان الحقيقية، وتشمل:

قشعريرة

الصفير

مثير للحكة

يسعل

صعوبة في التنفس

القيء

تورم الشفاه أو اللسان أو الحلق

في بعض الأحيان، يمكن أن يسبب حليب البقر الحساسية المفرطة، وهو رد فعل تحسسي شديد يمثل حالة طبية طارئة، العلامات التي تشير إلى أن الشخص يعاني من الحساسية المفرطة يمكن أن تشمل ما يلي:

صوت أجش

صعوبة في التنفس

وجه متوهج

الضعف المفاجئ

الإغماء

صدمة الحساسية

أسباب الاصابة بحساسية الألبان

ترجع أعراض الحساسية التي يعاني منها الأشخاص إلى كيفية تفاعل الجسم مع البروتينات الموجودة في منتج الألبان، على سبيل المثال في حليب البقر، ويمكن أن يسبب بروتينان رئيسيان يسمى مصل اللبن والكازين رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص، وتؤدي هذه المواد المسببة للحساسية إلى استجابة مناعية في الجسم حيث يحاول الجهاز المناعي محاربتها.

ردًا على بروتينات الألبان، التي يحددها الجهاز المناعي على أنها غازية، يبالغ الجسم في رد فعله وينتج أجسامًا مضادة تسمى الغلوبولين المناعي، وعندما يتم تنشيط هذه الأجسام المضادة بواسطة بروتينات الحليب، فإنها تطلق مواد كيميائية مثل الهيستامين مما يؤدي إلى رد فعل تحسسي.

كل نوع من الأجسام المضادة خاص بكل نوع من مسببات الحساسية، ولهذا السبب قد يكون لدى بعض الأشخاص حساسية تجاه منتجات الألبان فقط، حيث إن لديهم فقط الأجسام المضادة IgE الخاصة بمنتجات الألبان، وقد يكون لدى أشخاص آخرين ردود فعل تحسسية تجاه مسببات الحساسية المتعددة لأن لديهم أنواعًا أكثر من الأجسام المضادة IgE.

لا يفهم الباحثون بشكل كامل سبب تسبب بعض المواد في حدوث الحساسية والبعض الآخر لا يسببها، ومن المحتمل أن تلعب عوامل متعددة، مثل التاريخ العائلي للحساسية، دورًا في تطور حالات الحساسية.

عوامل الخطر للإصابة بحساسية الألبان

قد تزيد عوامل معينة من فرصة إصابة الشخص بحساسية الحليب، وقد تشمل هذه:

العمر: حساسية الحليب شائعة عند الرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

وجود أنواع أخرى من الحساسية والحالات التأتبية: قد يصاب الأطفال المصابون بحساسية الحليب بحساسيات أخرى وقد يكونون أيضًا عرضة لخطر المسيرة التأتبية، والتي تنطوي على تطور حالات حساسية أخرى، مثل ح كالأكزيما، والتهاب الأنف التحسسي، والربو.

تاريخ العائلة: حساسية الحليب أعلى بثلاث مرات لدى الأطفال الذين يعاني آباؤهم من الحساسية.

التعرض للمضادات الحيوية

العمر عند تقديم الأغذية التكميلية: الرضع الذين تم إعطاؤهم الطعام قبل 4 أشهر يكونون أكثر عرضة للخطر من أولئك الذين تم تقديمهم للطعام بعد 6 أشهر.

الوقاية والعلاج من حساسية الألبان

كما هو الحال مع الحساسية الغذائية الأخرى، فإن الطريقة الأساسية لمنع رد الفعل هي إزالة منتجات الألبان بشكل صارم من النظام الغذائي، وقد يطلب الأشخاص المساعدة من اختصاصي تغذية لتخطيط وجبات متوازنة من الناحية الغذائية وتناول المكملات الغذائية لتحل محل العناصر الغذائية الموجودة في الحليب، مثل الكالسيوم والريبوفلافين وفيتامين د.

الحليب هو واحد من 8 مسببات حساسية رئيسية تمثل غالبية الحساسية الغذائية وردود الفعل التحسسية، لذلك من المهم اتباع النصائح التالية لتجنب ردود الفعل الخطيرة:

التحقق من الملصقات الغذائية: يجب على الأشخاص التحقق من ملصقات المكونات لاستبعاد الأطعمة التي تحتوي على الحليب ومنتجات الألبان، والمكونات المشتقة من الحليب، مثل الجبن الاصطناعي ونكهة الزبدة ومصل اللبن والكازين هيدرات شائعة في الأطعمة المصنعة، ويجب على الأشخاص أيضًا تجنب المكونات التي تحتوي على البادئة، مثل اللاكتيتول وحمض اللاكتيك ولاكتات الصوديوم.

السؤال عن تحضير الطعام: عند طلب الوجبات السريعة أو تناول الطعام خارج المنزل، من الضروري أن تسأل عن تحضير الطعام، قد يقوم بعض الأشخاص بطهي الأطعمة بالحليب أو الزبدة.

استخدام مضادات الهيستامين: قد تساعد مضادات الهيستامين المتاحة دون وصفة طبية في إدارة تفاعلات الحساسية الخفيفة.

حمل الإبينفرين: قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من تفاعلات حساسية شديدة إلى حقن الإبينفرين، المعروف أيضًا باسم الأدرينالين، ولذلك فمن المستحسن أن يحمل الشخص أو مقدم الرعاية الإبينفرين في جميع الأوقات في حالة الطوارئ.

الحساسية الألبان، فيتو

متى ترى الطبيب

يجب على الآباء الذين لا يعرفون ما إذا كان طفلهم يعاني من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية الحليب أن يسألوا أطبائهم، ويجب عليهم استشارة أطبائهم على الفور إذا كان لدى طفلهم أعراض الحساسية، بما في ذلك الحكة، وخلايا النحل، وآلام في البطن. بالإضافة إلى ذلك، ويجب عليهم طلب العلاج الفوري إذا ظهرت على الشخص أعراض الحساسية المفرطة، مثل:

صعوبة في التنفس

خلايا في جميع أنحاء الجسم

تورم الوجه واللسان والحلق

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الألبان التحدث مع أطبائهم حول إعداد خطة عمل في حالة حدوث تفاعلات حساسية شديدة، وقد يستغرق الأطباء أيضًا هذا الوقت لتوضيح كيفية استخدام الإبينفرين القابل للحقن.

بدائل الألبان الآمنة

الأشخاص الذين لديهم حساسية من حليب البقر قد يكون لديهم أيضًا حساسية من الحليب الحيواني الآخر، وكذلك الحليب النباتي، وعادةً سينصح الطبيب بالبدائل والعمليات التي يمكن أن تجعل منتجات الألبان آمنة للاستهلاك.

بالنسبة للرضع، قد يوصي الطبيب بحليب الثدي، ومع ذلك من المهم أن يقوم مقدم الرعاية أيضًا بإزالة منتجات الألبان من نظامه الغذائي أثناء الرضاعة الطبيعية، وقد يقترحون أيضًا منتجات الألبان المهدرجة هذه هي العناصر التي تخضع لعمليات لإزالة بروتينات الحليب وبدلًا من ذلك، قد ينصحون باستبدال الحليب بالماء أو العصير.