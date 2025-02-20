توصيات ندوة حزب المؤتمر حول مواجهة العنف بالمدارس

نظمت أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، ندوة موسعة بعنوان "لا للعنف بالمدارس"، برعاية الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، واللواء طارق رسلان الأمين العام وعضو مجلس الشيوخ، وبتوجيهات القبطان محمود حنفي جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، والمهندس/ هيثم أمان أمين مساعد القاهرة لشؤون التنظيم، وطارق الزمر أمين تنظيم القاهرة، وأحمد حماد أمين مساعد التنظيم.

مواجهة العنف داخل المدارس

وأكد المشاركون بالندوة أنها تأتى في إطار الجهود التى يقوم بها حزب المؤتمر لمواجهة العنف داخل المدارس، من خلال طرح حلول عملية وفعالة للحد من انتشاره، وتعزيز بيئة تعليمية آمنة ومثمرة.



توصيات مواجهة العنف فى المدارس

وأوصت الندوة، بـ ٨ توصيات، للحد من العنف المدرسي، منها تعزيز الوعي والتثقيف، من خلال تنظيم حملات توعوية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور حول مخاطر العنف.

وكذلك إدراج برامج تعليمية عن السلوكيات الإيجابية، وتعزيز القوانين واللوائح من خلال وضع سياسات واضحة وصارمة لمكافحة العنف في المدارس، بالإضافه إلى تفعيل دور لجان الانضباط والإرشاد النفسي في المدارس لضمان التعامل السريع مع حالات العنف.

كما أوصت الندوة بضرورة تدريب المعلمين والإداريين، وتوفير دورات تدريبية للمعلمين حول كيفية التعامل مع حالات الطلاب ذات السلوك العدواني ومواجهة التنمر، وتعزيز مهارات الاتصال وحل المشكلات لدى الإداريين والمعلمين.

وتعزيز دور الإرشاد النفسي والاجتماعي في المدارس، وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمجتمع، بتشجيع أولياء الأمور على المشاركة الفعالة فى توجيه أبنائهم وتعزيز الحوار الأسري.

وأوصى المشاركون فى الندوة، بضرورة تعزيز البيئة المدرسية الآمنة، بتطوير بيئة مدرسية إيجابية تعتمد على الاحترام المتبادل والتشجيع، من خلال تنظيم أنشطة تعزز الروح الجماعية بين الطلاب، وكذلك استخدام وسائل التواصل الحديثة فى توعية الطلاب وتقديم الإرشادات اللازمة، وتدشين مبادرة لتطبيق العقاب المجتمعي داخل المدرسة.

وأوضح المشاركون بالندوة، أن هذه التوصيات ستساهم فى الحد من العنف المدرسى، وتعزز أيضابيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع الطلاب.

المشاركون بندوة حزب المؤتمر

أعدت الندوة بسنت نبيل وكيلة لجنة التعليم، وأدارها عمر رسلان أمين المراسم بالحزب، واللورد/ نبيل الناجي رئيس مجلس الحكماء، وبمشاركة المحاضرين، الدكتورة ولاء حسني استشاري الطب النفسي، وخالد رمضان الخبير التربوي، والمستشار/ محمد سلامة أمين الشؤون البرلمانية بأمانة القاهرة.

وشهدت الندوة حضور عدد من قيادات الحزب بالقاهرة، في مقدمتهم القبطان وليد جودة أمين مساعد القاهرة، والمستشار/ أيمن جوهر أمين الشؤون القانونية، ولبني مصطفي أمينة أمانة المرأة، وأحمد عبد الحليم أمين الاتصال السياسي، وعبير عبدلله رئيس لجنة تنمية المجتمع، والدكتور محمد الشوربجي رئيس اللجنة الاقتصادية، وناصر درويش أمين مساعد التنظيم، ومايكل الأسواني أمين مساعد التنظيم، ومحمد حمدي أمين مساعد التنظيم، والمستشار/ أحمد عيد أمين قطاع القاهرة الجديدة وعماد حمدي أمين قسم المرج، وميخائيل عادل فؤاد أمين قسم الزيتون.

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