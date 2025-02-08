السبت 08 فبراير 2025
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سياسة

حزب المؤتمر: مصر تعمل على حشد الدعم الدولي لرفض تهجير الفلسطينيين

السعيد غنيم النائب
السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

 قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مصر قيادة وشعبا تتبنى القضية الفلسطينية، وترفض بشكل قاطع تصفيتها تحت أي مسمى، ولم يقتصر الأمر على الرفض فقط ولكن تعمل جاهدة لحشد دولي وعربي لرفض التهجير وتصفية القضية.

 

حشد الدعم الدولي لرفض تهجير الفلسطينيين

 وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل على حشد الدعم الدولي لرفض تهجير الفلسطينيين، وذلك من خلال التنسيق مع الدول العربية، والتواصل مع المنظمات الدولية، إضافة للدعم القانوني، حيث تقدم مصر الدعم القانوني للشعب الفلسطيني، وتساعد في دعم حقوقهم القانونية في المحافل الدولية، والتنسيق مع الدول الكبرى لرفض تهجير الفلسطينيين.

 

 التحركات المصرية اكدت ثوابت الموقف العربى 

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات مصرية على أعلى مستوى للتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي.

 

التهجير تعدى على الحقوق الفلسطينية

 وأكد، أن مجرد التلويح بمسألة التهجير تحت أي مسمى يعد تعديًا على الحقوق الفلسطينية ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها، وهو ما لم ولن مقبله الدولة المصرية قيادة وشعبا والجميع يقف خلف القيادة السياسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية الأمن القومي المصري العربي.

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