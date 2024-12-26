محافظ الغربية يؤكد مواصلة الجهود لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتميزة للطلاب والمعلمين

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، في لقاءين رسميين بمكتبه بديوان عام المحافظة، عددًا من القيادات الجديدة والسابقة في قطاعات حيوية، تأكيدًا على أهمية تعزيز التعاون لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.

اللقاء الأول

في اللقاء الأول، ودّع محافظ الغربية المهندس عبد السلام بركات، رئيس الجهاز التنفيذي السابق لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، الذي تم نقله لتولي منصب نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد.

تحسين خدمات البنية التحتية

وأشاد اللواء الجندي بالجهود الكبيرة التي بذلها عبد السلام خلال فترة عمله، حيث ترك بصمة واضحة في تحسين خدمات البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة.

استمرار تطوير العمل

كما رحّب محافظ الغربية بالمهندس محمد حسن أبو طيره، الذي تم تكليفه بمنصب رئيس الجهاز التنفيذي الجديد لفرع الهيئة بالغربية. وأعرب عن ثقته في استمراره بتطوير العمل، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الجهاز التنفيذي والمحافظة لضمان تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد.

اللقاء الثاني

وفي اللقاء الثاني، استقبل اللواء الجندي المهندس محمد سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، الذي انتقل لتولي المنصب بمحافظة المنوفية، مثنيًا على إنجازاته التي شملت إنشاء وصيانة العديد من المدارس والمنشآت التعليمية، والتي أسهمت في تحسين جودة التعليم بالمحافظة.

ورحب محافظ الغربية بالمهندسة سحر محمد عبد الحميد نويشي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية الجديد بالغربية، لتهنئتها بتولي المنصب.

تطوير وصيانة المنشآت التعليمية

وأكد محافظ الغربية الدور المحوري للهيئة في تطوير وصيانة المنشآت التعليمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، داعيًا إلى مواصلة الجهود لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتميزة للطلاب والمعلمين.

أهمية العمل الجماعي والتنسيق المستمر

وفي ختام اللقاءين، أكد محافظ الغربية أهمية العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين كافة القطاعات التنفيذية، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل لضمان تنفيذ المشروعات الحيوية التي تخدم أبناء المحافظة. وأعرب عن ثقته بأن القيادات الجديدة ستواصل مسيرة النجاح والبناء لتحقيق تطلعات أهالي الغربية.

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