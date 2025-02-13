الخميس 13 فبراير 2025
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قناة السويس تشهد عبور حاملة سيارات في رحلتها البحرية الأولى (صور)

جانب من عبور السفينة،فيتو
جانب من عبور السفينة،فيتو

شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، عبور حاملة السيارات AICC HUANGHU في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب، قادمة من ميناء شنغهاي بالصين، ومتجهة إلى ميناء ديرنيس بتركيا. 

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مميزات السفينة ومواصفاتها 

ويبلغ طول حاملة السيارات التي عبرت من قناة السويس التي ترفع علم جزر المارشال 199 مترا، وعرضها 38 مترا، فيما يبلغ غاطسها 10 أمتار، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 7000 سيارة مكافئة، وتحمل على متنها 4202 سيارة، وهي مزودة بتكنولوجيا صديقة للبيئة من خلال محرك ثنائي الوقود يمكنه العمل بالغاز الطبيعي المسال. 

جانب من عبور السفينة،فيتو
جانب من عبور السفينة،فيتو
جانب من عبور السفينة،فيتو
جانب من عبور السفينة،فيتو

بناء السفينة خلال العام الجارى 

وتعد حاملة السيارات التي عبرت من قناة السويس هي الأولى ضمن سلسلة تضم ثلاث سفن أخرى مماثلة يعتزم الخط الملاحي الصيني "AICC" بناؤها خلال العام الجاري للعمل بين آسيا وأوروبا وعبور قناة السويس. 

جانب من عبور السفينة،فيتو
جانب من عبور السفينة،فيتو
جانب من عبور السفينة،فيتو
جانب من عبور السفينة،فيتو

رغبة العديد من السفن في عبور القناة

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن عبور مثل هذه النوعية من السفن يعطي دلالة إيجابية على رغبة العديد من ملاك ومشغلي السفن للعبور من قناة السويس لما تمثله من أهمية استراتيجية لحركة التجارة العالمية في ظل ما تحققه من وفورات في الوقت والتكلفة واستهلاك الوقود بما يجعلها الخيار الأمثل والأسرع لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية. 

جانب من عبور السفينة،فيتو
جانب من عبور السفينة،فيتو
جانب من عبور السفينة،فيتو
جانب من عبور السفينة،فيتو
جانب من عبور السفينة،فيتو
جانب من عبور السفينة،فيتو

وأوضح رئيس الهيئة أن مقدار الوفر الذي تحققه قناة السويس للرحلة بين ميناء شنغهاي في الصين إلى ميناء ديرنيس بتركيا، يصل إلى نحو 45% حيث تبلغ مسافة الرحلة حوالي 14600 ميل بحري عبر طريق رأس الرجاء الصالح فيما تصل إلى نحو 8071 ميلا بحريا عبر قناة السويس، وهو ما ينعكس على تحقيق وفر في زمن الرحلة يصل إلى نحو 18 يومًا وبالتالي تحقيق وفورات في اقتصاديات التشغيل واستهلاك الوقود وما يستتبعه من خفض لمستوى الانبعاثات الكربونية الضارة.

جانب من عبور السفينة،فيتو
جانب من عبور السفينة،فيتو
جانب من عبور السفينة،فيتو
جانب من عبور السفينة،فيتو

من جانبه أكد الربان  HUANG YAN FEI كابتن السفينة أن اختيار الخط الملاحي الصيني العبور من قناة السويس لأنها الطريق الأقصر بين أوروبا وآسيا فيما يتطلب اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح الإبحار لمسافات طويلة في طقس سيئ وبالتالي استهلاك مزيدا من الوقود بما يضر بالبيئة البحرية.

جانب من عبور السفينة،فيتو
جانب من عبور السفينة،فيتو

            

 

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أسامة ربيع قناة السويس الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حركة الملاحة بقناة السويس القناة AICC HUANGHU

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