حبس 4 متهمين بواقعة إلقاء طفل حديث الولادة في الطريق بالفيوم

قررت النيابة العامة في الفيوم، حبس كل من " شهد.ع.ف "وشقيقتها" داليا.ع.ف "وشهاب.ع.م" وعابدين.ح.أ"، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة إلقاء جثة طفل حديث الولادة، نتج عن علاقة غير شرعية بين اثنين من المتهمين، كما أمرت باستدعاء كل من" علي.ح.م "طبيب، و" محسن.غ "طبيب، و" على.ك "طبيب للتحقيق معهم، وصرحت بدفن جثة الطفل.

تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة بالأرض الزراعية

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي اخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من "شهاب.ع.م "23 سنة، عامل بأحد مصانع السيراميك، ومقيم بشارع عرابي بحي قحافة بدائرة المركز، بالعثور على طفل ذكر حديث الولادة ملقى على الطريق الزراعى، ويرتدى ملابس أطفال وملفوف ببطانية وعمره ساعات معدودة ومازال الحبل السري مربوط به، ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتم إسعافه، وبتطوير مناقشة المبلغ، أقر بافتعال البلاغ، وأن" شهد.ع.ف"21 سنة، ربة منزل، ومقيمه بحي دار رماد، تربطه بها علاقة عاطفية، وأبلغته بأن شقيقتها " دينا.ع.ف " 24 سنة، ربة منزل، قد وضعت طفلًا نتيجة حملها سفاحًا من" عابدين. أ.ع " 26 سنة، حداد، ومقيم بحي الصوفي، وأحضرت الطفل له وطلبت منه التصرف فيه، فقام بإلقائه في أرض زراعية مجاورة لحي قحافة، وأبلغ الشرطة خوفا على الطفل.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفتاتين والحداد، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

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