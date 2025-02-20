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محافظات

القبض على قاتل زوجته أمام والدتها وأطفالها الثلاثة في الفيوم

القبض على قاتل زوجته،
القبض على قاتل زوجته، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط قاتل زوجته بحي الشيخة شفا، بمدينة الفيوم، وتحرر محضر بعملية الضبط.

 وتم تطوير التحقيق مع الزوج القاتل، الذي لم ينكر ما نسب اليه، معللًا ذلك أن الزوجة تركت منزل الزوجية بسبب خلافات أسرية، وأقامت بمنزل والدتها، وحاول أكثر من مرة إعادتها إلا أنها رفضت، فاستل سلاح أبيض من بين طيات ملابسه، وطعنها 4 طعنات فارقت على إثرها الحياة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد له في الميعاد.

تفاصيل مصرع زوجة على يد زوجها في الفيوم

 وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بمقتل زوجة على يد زوجها  بحي الشيخة  شفا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتبين مصرع ربة منزل، على يد زوجها داخل منزل والدها بحي الشيخة شف، وأن الزوج أنهى حياة زوجته مستخدما آلة حادة وطعنها 4 طعنات قاتلة، في أنحاء متفرقة بالجسد أمام والدتها وأطفاله الثلاثة، بسبب خلافات زوجية رفضت على إثرها العودة إلى منزل الزوجية.

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وتم نقل الجثة إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة بقسم ثان الفيوم، وأحيل إلى النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي لبيان أسباب وتاريخ وساعة الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار الزوج، وهو ما حدث بالفعل، وأصدرت النيابة في حقه القرار السابق.

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الفيوم قاتل زوجتة مصرع زوجة علي يد زوجها مديرية أمن الفيوم الاجهزة الامنية بمحافظة الفيوم

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