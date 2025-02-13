محافظ أسوان ينعى وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بكوم أمبو

نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفاة القمص أرسانيوس كيرلس جرجس وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بكوم أمبو وشيخ كهنة إيبارشية أسوان وكاهن كنيسة أمير الشهداء مارجرجس والذى وافته المنية اليوم بعد خدمة باذلة لأكثر من 46 عامًا مملؤة بالمحبة.

محافظ أسوان ينعى وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس

وقدم اللواء دكتور إسماعيل كمال خالص تعازيه لأسرة الفقيد، ولنيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، ولقساوسة وكهنة كاتدرائية وكنائس الأقباط الأرثوذكس وشعب الكنيسة على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا جميعًا شركاء فى خدمة الوطن، وتجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتى تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض، لافتًا إلى أن المجتمع الأسوانى بمسلميه وأقباطه يتشاركون سويًا فى الأفراح والأحزان كنسيج واحد وكتلة واحدة من التماسك والتلاحم الذى يعم كافة أنحاء المحافظة.

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