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محافظات

أداء صلاة القداس على روح وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بكوم أمبو

صلاة القداس
صلاة القداس

 أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ماهر هاشم لحضور صلاة القداس للقمص أرسانيوس كيرلس جرجس وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بكوم أمبو وشيخ كهنة إيبارشية أسوان، والذى وافته المنية أمس وذلك بكنيسة أمير الشهداء مارجرجس.

محافظ أسوان يقدم تعازيه 

 وقدم محافظ أسوان خالص تعازيه لأسرة الفقيد بعد خدمة باذلة لأكثر من 46 عامًا مملؤة بالمحبة، وأيضًا لنيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، ولقساوسة وكهنة كاتدرائية وكنائس الأقباط الأرثوذكس وشعب الكنيسة.

 وأشار إلى روح الإخاء والتعاون بين أبناء أسوان من المسلمين والأقباط مما يعكس عمق العلاقات والروابط وأواصر الود بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم.

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​ أسوان مطران القداس كنيسة أسقف

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