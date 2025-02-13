محافظ أسوان يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد النصر (صور)

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الأمسية الدينية والاحتفال بليلة النصف من شعبان والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد النصر وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، والشيخ سمير خليل مدير المديرية، فضلًا عن القيادات الدينية والتنفيذية والعسكرية والأكاديمية بالمحافظة.

فاعليات الاحتفال

وقد بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ الشاذلي طلحة، أعقبها كلمات للشيخ محمود مصطفى مدير إدارة أوقاف أسوان، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الأزهر الشريف تحدثوا فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان بما ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

أضاف أن تحويل القبلة جاء إرضاءًا لرسولنا الكريم وتلبية لمطلبه صلى الله عليه وسلم لتغيير اتجاه القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام مما يدل على مكانته الرفيعة وقدره الكريم عند ربه عز وجل والذى أراد أن يخلد ذكرى هذه الواقعة بأن ذكرها في كتابه الكريم ليتلوها ويرددها كل قارئ ومرتل للقرآن العظيم، كما أن مكانة شهر شعبان عظيمة حيث ترفع فيه الأعمال لرب العزة سبحانه وتعالى، وتستجاب فيه الدعوة بما يؤكد منزلة هذا الشهر المبارك.

واختتمت الفعاليات بتقديم مجموعة من الابتهالات الدينية عن ليلة النصف من شعبان.

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