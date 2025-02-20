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اقتصاد

الصناعات الهندسية تبحث مع سفيرة مقدونيا سبل دعم الصناعة والتعاون المشترك

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

 منحت سفارة مقدونيا الشمالية ممثلة في السفيرة إلما التور وك سفيرة مقدونيا بالقاهرة، محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية لقب سفير نوايا حسنة لعام ٢٠٢٥ وكذلك المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة وأحد رواد صناعة الأجهزة المنزلية في مصر لقب سفير النوايا الحسنة.

تعزيز العلاقات بين مصر ومقدونيا

ويأتي ذلك في إطار العلاقات المتميزة بين جمهورية مقدونيا الشمالية ومصر بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين وفي إطار الاحتفال بمرور ٣٤ عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن جانبه وجه محمد المهندس التحية لسفارة مقدونيا الشمالية، على منحه لقب سفير النوايا الحسنة وكذلك منح المهندس حسن مبروك مؤكدا على عمق العلاقات بين مصر ومقدونيا ووجود فرص كبيرة للتعاون الصناعي وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية في قطاع الصناعات الهندسية خاصة الأجهزة المنزلية.

 

وأضاف المهندس انه بحث مع سفيرة مقدونيا الشمالية أوجه التعاون المشترك ومدى امكانية أن  تكون دولة مقدونيا الشمالية مركز للمنتجات المصرية لتنفذ من خلالها إلى الدول المجاورة لها أيضا.

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وأكد محمد المهندس انه تم الاتفاق على قيام  سفيرة  مقدونيا بالقاهرة  بزيارة عدد من مصانع الأجهزة المنزلية والتعرف على مدى إنتاجيتها تمهيدا لدعوة عدد من المستثمرين من مقدونيا لزيارة مصر وبحث أوجه التعاون المشترك وفتح أسواق تصديرية لهذه المنتجات خارجيا.

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