"الصناعات الهندسية" تبحث مع وفد غرفة الرياض سبل التعاون المشترك

بحث محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على هامش معرض تعميق التصنيع المحلي في نسخته الثانية اليوم الاثنين، مع وفد من المستثمرين السعوديين من غرفة الرياض للتجارة والصناعة والزراعة بحضور عجلان بن سعد العجلان النائب الثاني لرئيس غرفة الرياض ومنصور العجمي مدير إدارة التعاون الدولي بغرفة الرياض.

شارك في اللقاء المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة الهندسية كامل حجازي مدير غرفة الصناعات الهندسية وإبراهيم الشربيني مدير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات.

سبل التعاون المشترك والعمل بين الجانبين

تناول اللقاء سبل التعاون المشترك والعمل بين الجانبين وتقديم وفتح المجال لفرص استثمارية كبيرة بين البلدين في مختلف القطاعات الصناعية وبالأخص في قطاع الصناعات الهندسية.

وقدم محمد المهندس عرضا لأنشطة الغرفة والخدمات التي تقدمها للأعضاء بالغرفة وتعريف بأنشطة الغرفة وشعبها النوعية والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري.

تقديم كل أوجه التعاون للأشقاء السعوديين لفتح استثمارات لهم في السوق المصري

أكد محمد المهندس ان الغرفة الهندسية مستعدة لتقديم كل أوجه التعاون للأشقاء السعوديين لفتح استثمارات لهم في السوق المصري.

مصر بلد الفرص الواعدة وهناك توجه يبحث فرص التعاون المشترك مع المستثمرين المصريين

ومن جانبه قال عجلان بن سعد العجلان النائب الثاني لرئيس غرفة الرياض: إن مصر بلد الفرص الواعدة وهناك توجه يبحث فرص التعاون المشترك مع المستثمرين المصريين وقدم عرضا مفصلا لما يتم على ارض المملكة العربية السعودية من طفرة اقتصادية وتنموية هائلة بمختلف المجالات حاليا.

وتحدث عن الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن البناء عليها واستثمارها الاستثمار الأمثل وكيفية خلق شراكة حقيقية بين المستثمرين السعوديين والمصريين.

عمق العلاقات بين الجانبين السعودي والمصري على مختلف الاصعدة

ومن جهته أكد منصور العجمي مدير إدارة التعاون الدولي بغرفة الرياض على عمق العلاقات بين الجانبين السعودي والمصري على مختلف الأصعدة. وقال نحن هنا في مصر للبحث عن فرص استثمارية جديدة لنا بالسوق المصري وخلق شراكات اقتصادية قوية مع الجانب المصري وقدم شرحا تفصيليا لنا تقدمه غرفة الرياض.

ووجه منصور العجمي الدعوة لغرفة الصناعات الهندسية ورئيسها محمد المهندس لزيارة المملكة في أقرب وقت.

وعقب اللقاء قام وفد غرفة الرياض بجولة تفقدية لمعرض تعميق التصنيع المحلي في نسخته الثانية والذي سيختتم فعالياته اليوم بصحبة محمد المهندس رئيس الغرفة للتعرف على المنتجات المصرية.

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