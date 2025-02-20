الرقابة على الصادرات تنظم برنامجا تدريبيا عن قواعد المنشأ باتفاقيات التجارة الحرة

انتهت فاعليات البرنامج التدريبي الخاص بقواعد المنشأ الملحقة باتفاقيات التجارة الحرة المطبقة مع دول الأورو متوسطية، والتي قدمها نخبة من خبراء الهيئة في هذا المجال وعلى مدار ثلاثة أيام.

وتطرق البرنامج إلى التعرف على:

1- اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

2- اتفاقية أغادير.

3- اتفاقية مصر ودول الافتا.

4- اتفاقية مصر وتركيا.

5- المعاهدة الاقليمية لقواعد المنشأ الأورو متوسطية المعدلة.

6- التوعية بما تم استحداثه في إصدار شهادة المنشأ طبقا للمعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ الأورو متوسطية المعدلة.

7- التعرف بالمصدر المعتمد.

8- أمثلة لحالات تحقق واردة من الجمارك.



جاء ذلك برعاية المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وإشراف الدكتورة إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز، والمهندس خالد نبيل مهدي مدير عام تخطيط وتنفيذ برامج بناء القدرات ، وتحت شعار 145 مليار صادرات.

ويعد هذا البرنامج ضمن سلسلة برامج أعدها مركز التميز التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لدعم المصدرين بهدف تحقيق خطة الدولة 145 مليار صادرات.

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