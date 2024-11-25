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خارج الحدود

بدر عبد العاطى يبحث مع وزير الخارجية والتجارة لشمال مقدونيا زيادة التبادل التجاري بين البلدين

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى مع وزير الخارجية والتجارة فى مقدونيا

اجتمع وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي اليوم مع Timco Mucunski وزير الخارجية والتجارة الخارجية لجمهورية شمال مقدونيا، وذلك خلال حضورهما فعاليات منتدى حوارات روما المتوسطية.

تعزيز أُطر التعاون الثنائي

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تطلع مصر لتعزيز أُطر التعاون الثنائي مع جمهورية شمال مقدونيا، وأهمية بحث سُبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما يخدم خطط التنمية للشعبين.

ووجه وزير الخارجية الدعوة لوزير الخارجية المقدوني لزيارة القاهرة، مشيرًا إلى أهمية تنشيط الزيارات على المستوى الرفيع بين البلدين لاستكشاف فرص التعاون المُشتركة، مؤكدًا أهمية تنظيم منتدى لرجال الأعمال للتباحث حول سبل دعم التعاون الاقتصادي. 

التطورات المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة ولبنان

كما استعرض الوزير عبد العاطي آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة ولبنان، وما تشهده المنطقة من تصعيد خطير، مشيرًا إلى الجهود المصرية المتواصلة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار ونزع فتيل التوتر في الإقليم.

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وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتجارة الخارجية لجمهورية شمال مقدونيا التعاون الثنائي زيادة حجم التبادل التجاري غزة ولبنان

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