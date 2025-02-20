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اقتصاد

بيبسي تقرر رفع سعر مشروب ستينج للطاقة بداية من هذا الموعد

مشروب ستينج للطاقة
مشروب ستينج للطاقة

 كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، عن قرار شركة بيبسي برفع أسعار زجاجات مشروب ستينج للطاقة بداية من 1 مارس المقبل.

 

وأضاف المنوفي، أن شركة بيبسي قررت رفع سعر زجاجة ستينج 275 ملي، لتصبح 14.5 جنيها، على أن يصبح سعر الكرتونة التي يحتوي على 12 زجاجة حوالي 165 جنيها بالنسبة للجملة، و174 جنيها للمستهلك.

وكان حازم المنوفي، قال أن شركة بيبسي كولا مصر أرسلت للتجار والموردين والموزعين قرارها بشأن تغيير أسعار منتجين من منتجاتها؛ هما عبوة بلاستيك 250 مل و400 مل، بدءا يوم السبت 1 فبراير الجاري.


جنيهان زيادة في أسعار بيبسي بلاستيك 

وأشار حازم المنوفي إلى أن الأسعار المعلنة في قرار شركة بيبسي هي نفسها التي أعلنت في القائمة السابقة، والتي كان من المقرر تطبيقها يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، وعليه فإن شركة بيبسي كولا مصر، قررت تغيير أسعار بعض منتجاتها التي تشمل العبوات البلاستيك بزيادة جنيهين مقارنة بسعرها السابق.

 

رفع سعر بيبسي بلاستيك 250 مل لـ 9.5 جنيه للمستهلك

وأوضح «المنوفي» أنه وفقًا لقرار الشركة؛ فإن سعر عبوة البيبسي بلاستيك وزن 250 مل ارتفع نحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، ليصل سعر بيبسي عبوة بلاستيك وزن 250 مل إلى 9.5 جنيه للمستهلك مقابل 7.50 جنيه سعره السابق.

 

أسعار البيبسي البلاستيك 250 مل للتجار

وأضاف أنه بحسب القرار الصادر عن الشركة وحصلت «فيتو» على نسخة منه؛ فإن صندوق بيبسي بلاستيك وزن 250 مل الذي يحتوي على 12 عبوة سيكون بسعر 110 جنيهات تسليم السيارة للمحال التجارية، و114 جنيهًا سعر بيع الصندوق للمستهلك.

 

سعر بيبسي بلاستيك 400 مل بـ11.5 جنيه للمستهلك

وأوضح أن قرار الشركة شمل رفع سعر عبوة بيبسي بلاستيك وزن 390 / 400 مل نحو جنيهين أيضًا؛ ليصل سعر بيبسي عبوة بلاستيك وزن 400 مل إلى 11.5 جنيه للمستهلك مقابل 9.5 جنيه سعرها السابق.

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أسعار بيبسي بلاستيك 400 مل للتجار

وتابع «المنوفي» أنه وفقًا لقرار الشركة المعلن للتجار والموردين؛ فإنه سيباع صندوق بيبسي بلاستيك عبوة وزن 400 مل الذي يحتوي على 12 عبوة بسعر 130 جنيها تسليم السيارة للمحال التجارية، و138 جنيهًا سعر بيع الصندوق للمستهلك.

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