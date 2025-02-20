منتخب الشباب مواليد 2005 يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب الشباب، ينطلق اليوم الخميس المعسكر المغلق لمنتخب الشباب مواليد 2005 بالقوام الأساسي للفريق في مركز المنتخبات الوطنية، في إطار استعداداته لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

31 لاعبا في معسكر منتخب الشباب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، قائمة معسكر الفريق تحت 20 سنة، في الفترة من 20 حتى 28 فبراير، ضمن برنامج الإعداد لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار 2025

وضمت قائمة منتخب الشباب لمعسكر فبراير 31 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، وأحمد وهب (المصري)، وأحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا)، أحمد عبد العزيز زيزو (زد)، محمد نبيه (غزل المحلة)، عبد الله بوستنجي (سموحة)، عبد العزيز سعيد (سموحة)، بلال موسى (زفوله الهولندي)، يوسف عبد الحفيظ (سيراميكا كليوباترا)، محمد سمير (إنبي)، محمود لبيب (الأهلي)، ومهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (مودرن سبورت)، ومحمد السيد (الزمالك)، وأحمد وحيد (الأهلي)، ومصطفى عكاشة (زد)، وخالد ربيع (أبو قير للأسمدة)، وهادي عامر (سموحة)، كريم حسين (سوانزي سيتي الإنجليزي)، ومحمد عبد الله (الأهلي)، وعمر أسامة (إنبي)، وأحمد أبو الفتح (المصري)، وحامد عبد الله (إنبي).

قائمة منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب يبحث عن وديتين محليتين

بدأ الجهاز الفني لـمنتخب الشباب مواليد 2005، التواصل مع أندية الدوري الممتاز، بحثا عن مباراتين وديتين للفريق، خلال معسكره التدريبي المغلق، المقرر انطلاقه يوم 22 فبراير الجاري استعدادا لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة.

وتأتي هذه التحركات من جانب الجهاز الفني لمنتخب الشباب، تحسبًا لاعتذار منتخب نيجيريا للشباب عن عدم الحضور إلى القاهرة وخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المصري.

كان منتخب الشباب النيجيري وافق على خوض مباراتين وديتين أمام نظيره المصري بالقاهرة يومس 25 و27 فبراير الجاري، إلا أن الجانب النيجيري لم يرد حتى الآن لـتأكيد حضوره إلى القاهرة من عدمه.

منتخب الشباب مواليد 2005، فيت

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء وأحمد ممدوح وأحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للشباب

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة صعبة تضم كلًا من: نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

12 منتخبا تشارك في أمم إفريقيا للشباب

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

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