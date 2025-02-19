الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الشباب مواليد 2005 يواجه آلو إيجيبت اليوم وديا

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الأربعاء، مباراة ودية أمام فريق آلو إيجيبت أحد أندية القسم الثاني ب، والتي تأتي في إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة.

 

موعد مباراة منتخب الشباب أمام آلو إيجيبت

تنطلق مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام فريق آلو إيجيبت الودية، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك في ختام التجمع الأول للمعسكر المفتوح الذي انتظم فيه المنتخب ضمن استعداداته لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار أبريل القادم وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم في تشيلي.

 

علاء نبيل يدعم منتخب الشباب

وحرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة على حضور التدريبات واطمأن من الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني على كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالمعسكر ومتطلبات المنتخب في المرحلة القادمة.  

الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب

ويضم جهاز المنتخب كلًّا من: أسامه نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء وأحمد ممدوح وأحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب منتخب مصر للشباب مواليد 2005 فريق ألو إيجيبت بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة مركز المنتخبات الوطنية كوت ديفوار علاء نبيل

مواد متعلقة

منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادا لودية آلو إيجبت

منتخب الشباب يواجه ألو ايجيبت وديا، ونبيه يواصل غرس الروح القتالية في اللاعبين

قبل أمم إفريقيا بكوت ديفوار.. منتخب الشباب يتوج باللقب 4 مرات (إنفوجراف)

إرتباك داخل جهاز منتخب الشباب بسبب أمم إفريقيا للمحليين

الأكثر قراءة

درجة الحرارة تسجل صفر، الأرصاد تحذر: منخفض قطبي يضرب البلاد الجمعة

بعد إذاعة مونديال الأندية مجانا، تركي أل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

صدمة قوية لـ بيسيرو قبل مواجهة الأهلي في القمة

ترامب: زيلنسكي رئيس غير كفء ولا أحبه وروسيا قادرة على تدمير أوكرانيا بنسبة 100%

دوري أبطال أوروبا، أتالانتا يتأخر أمام كلوب بروج 0/3 في الشوط الأول

الاستماع لأقوال شهود العيان في إصابة 3 أشخاص بتصادم سيارتين بالبدرشين

دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يتعادل 1-1 مع موناكو في الشوط الأول

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل إذاعة كأس العالم للأندية على قناة MBC مصر

منوعات

المزيد

جنوح جماعي، أكثر من 150 حوتا ملقاة على شاطئ أسترالي (صور)

زنتيب زوجة سقراط الشريرة التى نغصت عليه حياته

رحلة مليئة بالإثارة، صور توثق تخفي نمور الثلوج مع الجبال

علماء يكتشفون أدلة جديدة تدعم احتمالية الحياة على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 18-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

آبل في الصدارة.. أعلى العلامات التجارية قيمة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 19 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 19 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية