منتخب الشباب مواليد 2005 يواجه آلو إيجيبت اليوم وديا

منتخب الشباب، يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الأربعاء، مباراة ودية أمام فريق آلو إيجيبت أحد أندية القسم الثاني ب، والتي تأتي في إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام آلو إيجيبت

تنطلق مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام فريق آلو إيجيبت الودية، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك في ختام التجمع الأول للمعسكر المفتوح الذي انتظم فيه المنتخب ضمن استعداداته لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار أبريل القادم وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم في تشيلي.

علاء نبيل يدعم منتخب الشباب

وحرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة على حضور التدريبات واطمأن من الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني على كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالمعسكر ومتطلبات المنتخب في المرحلة القادمة.

الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب

ويضم جهاز المنتخب كلًّا من: أسامه نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء وأحمد ممدوح وأحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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