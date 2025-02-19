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رياضة

منتخب الشباب يبحث عن وديتين محليتين تحسبًا لفشل مواجهة نيجيريا

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، بدأ الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، التواصل مع أندية الدوري الممتاز، بحثا عن مباراتين وديتين للفريق، خلال معسكره التدريبي المغلق، المقرر انطلاقه يوم 22 فبراير الجاري استعدادا لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة.

وتأتي هذه التحركات من جانب الجهاز الفني لمنتخب الشباب، تحسبًا لاعتذار منتخب نيجيريا للشباب عن عدم الحضور إلى القاهرة وخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المصري.

نيجيريا تتراجع عن مواجهة منتخب الشباب

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب الشباب، أن منتخب نيجيريا تجاهل الرد على مخاطبات اتحاد الكرة المصري، لتأكيد حضوره إلى القاهرة لمواجهة منتخب مصر من عدمه، رغم رده بالموافقة في وقت سابق، إلا أنه بعد إجراء قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب ووقوعه مع الفراعنة في مجموعة واحدة، تجاهل الرد على مخاطبات الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

الجهاز الفني لمنتخب الشباب، فيتو
الجهاز الفني لمنتخب الشباب، فيتو

كان منتخب الشباب النيجيري وافق على خوض مباراتين وديتين أمام نظيره المصري بالقاهرة يومس 25 و27 فبراير الجاري، إلا أن الجانب النيجيري لم يرد حتى الآن لـتأكيد حضوره إلى القاهرة من عدمه.

 ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء وأحمد ممدوح وأحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

فيما أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للشباب

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة صعبة تضم كلًا من: نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

12 منتخبا تشارك في أمم إفريقيا للشباب

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

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منتخب الشباب منتخب الشباب مواليد 2005 بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة منتخب نيجيريا أسامة نبيه كوت ديفوار

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