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رياضة

منتخب الشباب يدخل معسكرًا مفتوحًا اليوم بمشاركة 29 لاعبًا

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، يدخل منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الإثنين، معسكرا تدريبيا مفتوحا، بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة 6 أكتوبر، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، التي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو 2025.

29 لاعبا في معسكر منتخب الشباب

كشف الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق المفتوح، المقرر انطلاقه اليوم الإثنين، وضمت 29 لاعبًا بينهم 4 لاعبين من مزدوجي الجنسية وجاءت كالتالي:

 

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للشباب

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة صعبة تضم كلًا من؛ نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

12 منتخبا تشارك في أمم إفريقيا للشباب

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

 

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