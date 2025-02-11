موعد وصول نيجيريا لمواجهة منتخب الشباب وديًا

منتخب الشباب، حدد منتخب نيجيريا للشباب تحت 20 سنة، يوم 22 فبراير الجاري موعدا لوصوله إلى القاهرة، للدخول في معسكر تدريبي مغلق، يتخلله مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه.

منتخب الشباب يستعد لأمم إفريقيا

تلقى اتحاد الكرة ردا من نظيره النيجيري، بموافقة الأخير على الحضور إلى القاهرة لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب مصر للشباب مواليد 2005، في إطار استعداد المنتخبين للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب المقرر إقامتها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل

منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

موعد وديتي منتخب مصر أمام نيجيريا

وحدد الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه موعد المباراتين، على أن تقام المباراة الأولى يوم 25 فبراير الجاري، فيما تقام المباراة الثانية بين شباب مصر ونيجيريا يوم 27 من الشهر نفسه

منتخب الشباب يشارك في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

كان مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، قرر في وقت سابق المشاركة بمنتخب الشباب مواليد 2005 في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، ومنح المدير الفني للفريق أسامة نبيه المدير الفني حرية تدعيم الفريق بلاعبي أندية الدوري الممتاز في حدود لاعب واحد من كل فريق بحسب رغبته

أسامة نبيه رفقة معاونيه، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة يوم ١٣ فبراير الجاري لتحديد الفريق المنافس لمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، على أن تقام المباراة قبل نهاية فبراير الجاري، وهو ما يفرض على الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه سرعة تجميع الفريق وتجهيزه للمباراة المرتقبة، بعد أن كان مقرر أن يدخل منتخب الشباب معسكرا تدريبيا يوم 20 فبراير الجاري، ضمن برنامج إستعداداته لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

حيرة داخل جهاز منتخب الشباب

وبات الجهاز الفني لمنتخب الشباب حائرا بين تجهيز منتخب الشباب لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، أو إعادة تشكيل قائمة الفريق وتجهيزه لتصفيات أمم إفريقيا للمحليين بعد دعمه بلاعبي الفريق الأول في أندية الدوري الممتاز، لاسيما أن الوقت ضيق قبل كلا الإرتباطين الرسميين.

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