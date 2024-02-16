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اقتصاد

الأرخص بـ 22 جنيها، ننشر أسعار فانوس رمضان 2024 في المحال التجارية

أسعار فانوس رمضان
أسعار فانوس رمضان 2024 في المحال التجارية، فيتو

أسعار فانوس رمضان 2024 في المحال التجارية ، طرحت عدد من السلاسل الغذائية والمحال التجارية فانوس رمضان 2024، بالتزامن مع بدء موسم شهر رمضان 2024، وطرح السلع الرمضانية استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم

وعن أسعار فانوس رمضان 2024 في المحال، فجاء كالتالي: 

أسعار فانوس رمضان 2024 في المحال التجارية، فيتو

 

أسعار فانوس رمضان 2024 في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

بلغ سعر فانوس رمضان 2024  نحاس نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 نحاس طول 11 سم نحو 225 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 نحاس طول 14 سم نحو 295 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 نحاس طول 17 سم نحو 335 جنيهًا.

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بلغ سعر فانوس رمضان 2024 خشب صغير نحو 269 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 خشب طول 40 سم نحو 519 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 وسط نحو 268 جنيهًا.

 

أسعار فانوس رمضان 2024 في المحال التجارية، فيتو

 

أسعار فانوس رمضان 2024 في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 معدن نحو 299 جنيهًا. 

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 شفاف وسط نحو 265 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 صغير بداخله شكل بوجي أو طماطم أو شخصيات فنانيس من 172 جنيهًا إلى 220 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 معدن صغير ملون الزجاج نحو 227 جنيهًا. 

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 معدن مفرغ الزوايا نحو 145 جنيهًأ.

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 معدن ذهبي اللون طول 11 سم نحو 72 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 صغير الحجم بلاستيك نحو 22 جنيهًا.

 

أسعار فانوس رمضان 2024 في المحال التجارية، فيتو

 

أسعار فانوس رمضان 2024 في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 على شكل مبخرة بخور من 299  إلى 315 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 مفرغ الأضلاع بداخله هلال نحو 299 جنيهًا.

تراوحت أسعار فانوس رمضان 2024 كبير الحجم للديكور من 579 جنيهًا إلى 615 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 مرسوم عليه شكل كرتون نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 شكل تراثي حجم 25 سم نحو 99 جنيهًا.

 

أسعار فانوس رمضان 2024 في المحال التجارية، فيتو

 

أسعار فانوس رمضان 2024 في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 وسط نحو 75 جنيهًأ.

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 «بيري» من 115  إلى 155 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان 2024 خشب حجم كبير نحو 185 جنيهًا.

تراوح سعر فانوس رمضان كبير الحجم للديكور مصنوع من المعدن من 720 جنيهًا إلى 1055 جنيهًا. 

 

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الأغلى بـ 6 آلاف جنيه، ننشر أسعار فانوس رمضان 2024 في الأسواق (فيديو وصور)

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ارتفاع أسعار فانوس رمضان 2024 في الأسواق، والشعبة توضح الأسباب

 

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