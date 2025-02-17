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جامعة الفيوم تنظم ندوة حول الحروب الجديدة وتأثيرها على الشباب

المشاركون في ندوة
المشاركون في ندوة كلية دار العلوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم: إن كلية دار العلوم، نظمت ندوة بعنوان "الحروب الجديدة- وتأثيرها على الشباب"،  بالتعاون مع مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بقاعة المؤتمرات بالكلية، اليوم الإثنين.

العدو الخفي اخطر من العدو الظاهر

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم، الدكتور عرفه صبري حسن: إن الحروب لم تعد مثل حروب السنوات الماضية بل أخذت أشكال مختلفة، فالعدو الظاهر تستطيع تبادل العداء معه لأنه عدو معلن، ولكن هناك عدو خفي ومجهول وهذا أخطر وتأثيره عظيم، ومن هنا جاءت حروب الجيل الرابع والخامس، والعدو الخفي يركز على الشعوب وإرادتها، خاصة جيل الشباب لأن لديهم القدرة والرغبة في التغيير، لكنهم في خطر لخبراتهم القليلة ومعرفتهم الناقصة، فضلًا عن أهمية جيل الشباب الذين يمثلون مستقبل الأوطان.

 

استخدام الشباب من جهات خفية لنشر الشائعات

وأوضح ناىب رئيس جامعة الفيوم، أن الجهات الخفية تحاول استخدام فئة الشباب، في نقل الأكاذيب والشائعات وتعمل على تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام مما يقلل الثقة في المؤسسات الوطنية، لذا فإن التوعية والإعلام الرشيد هما السلاح الأقوى لمواجهتها، موجهًا الشباب بأن يستقي المعلومات من جهات معلومة، وعليهم بالحذر والحيطة من الشائعات والمؤامرات التي تفقد الهوية والانتماء، وتعمل على نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أن التصدي للشائعات هو واجب وطني يقع على عاتق الجميع لحماية الوطن من التهديدات الخارجية والداخلية، لأن أمن الوطن وتنميته مرهون بأبنائه.

دور الجامعة في التوعية بخطورة الشائعات

فيما قالت  حنان حمدي مدير البرامج بمركز النيل للاعلام: إن جامعة الفيوم ساهمت كثيرا في نشر الوعي المجتمعي، وتوعية الشباب وتعريفهم بمفهوم الشائعات وخطورتها على الأمن القومي وزعزعة الاستقرار في المجتمع.

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ولفتت إلى أن الحروب الحالية هي حروب عقول لتفكيك المجتمع  وغرس الشكوك في مؤسسات الدولة وقيادتها السياسية.

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