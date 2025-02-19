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العثور على طفل حديث الولادة بطريق قحافة الزراعي في الفيوم

قسم أول الفيوم، فيتو
قسم أول الفيوم، فيتو

عثر عامل من الفيوم على طفل حديث الولادة ملقى على طريق زراعى بحي قحافة، ملفوفا ببطانية ويرتدي كامل ملابسه، والحبل السرى مازال معلق فيه، وحالته العامة جيدة.

تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة وسط الزراعات

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا  من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من  " شهاب.ع.م "23 سنة، عامل بأحد مصانع السيراميك، ومقيم بشارع عرابي بحي قحافة بدائرة المركز، يفيد بالعثور على طفل ذكر حديث الولادة، ملقى على الطريق الزراعى بأحد الشوارع لحي قحافة، ويرتدى ملابس أطفال وملفوف ببطانية، عمره لا يتجاوز بضع ساعات، ومازال الحبل السرى مربوط فيه، والحالة الصحية جيدة، ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي.

تم اجراء التحريات وبتطوير ومناقشة المبلغ، قرر أنه افتعل البلاغ، حتى يتخلص من الطفل، الذي نتج عن علاقة آثمة بين حداد من حي الصوفي، وشقيقة  " شهد.ع.ف"21 سنة، ربة منزل، التي تربطه بها علاقة عاطفية، ومقيمة بحي دار رماد وابلغته بأن شقيقتها  " دينا.ع.ف " 24 سنه، ربة منزل، قد وضعت طفلًا نتيجة حملها سفاحًا من " عابدين. أ.ع " 26 سنة، حداد، ومقيم بحي الصوفي، وقد  أحضرت الطفل والدته، وطلبت منه التصرف فيه، فافتعل البلاغ السابق، خوفا على الطفل من الكلاب الضالة إذا تركه وسط الأرض الزراعية. 

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وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفتاتين والحداد والد الطفل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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