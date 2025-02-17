جامعة الفيوم تعتمد برنامجًا تعليميًّا جديدًا مشتركًا بين 3 كليات

قال الدكتور الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم: إن مجلس شؤون التعليم والطلاب بالجامعة، عقد جلسته رقم (219) برئاسة الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الإثنين بالمكتبة المركزية.

برنامج تعليمي جديد مشترك بين 3 كليات

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب: إن المجلس ناقش قرار مجلس كلية التربية النوعية رقم 225، وقرار مجلس كلية علوم الرياضة رقم 40، وقرار مجلس كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي رقم 159، بالموافقة على اعتماد لائحة برنامج بيني خاص بمصروفات بعنوان (تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى تكنولوجيا التعليم والتدريب الرياضى) بنظام الساعات المعتمدة لطلاب مرحلة البكالوريوس، برنامج مشترك بين كليات (التربية النوعية- علوم الرياضة- الحاسبات والذكاء الاصطناعي).

برامج جديد بالتربية والآداب

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن المجلس ناقش أيضا قرار كلية التربية رقم 9 بالموافقة على تفعيل برنامج (إعداد معلم الحاسب الالي )، الموجود باللائحة الموحدة للكلية إلى البرامج المفعلة لطلاب مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة.

كنا ناقش المجلس قرار مجلس كلية الآداب رقم 225 بالموافقة على مقترح برنامج بعنوان فلسفة الإعلام وصناعة المحتوى الرقمي برنامج خاص لمرحلة الليسانس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.