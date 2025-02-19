جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تشارك في مائدة مستديرة حول حقوق الإنسان

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين، في مائدة مستديرة حول "بناء القدرات ومناصرة قضايا حقوق الإنسان"، نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

بناء القدرات ومناصرة قضايا حقوق الإنسان

وأوضحت الدكتورة صباح محمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بالجامعة والمشرفة على مشاركة الطلاب، أن المائدة ناقشت مفاهيم القيادة الفعالة، مهارات العمل الجماعي، وأهمية التحفيز في تطوير الأداء. كما تناولت تحديات العمل الجماعي وسبل التغلب عليها، وأهمية تطوير المهارات القيادية.

شارك في المائدة طلاب من جامعة السادات، جامعة طيبة التكنولوجية، وجامعة بني سويف، وقُسم المشاركون إلى مجموعات عمل لوضع تصور حول صفات ومهارات القائد الناجح.

أكد الدكتور عادل زين الدين، على أهمية مشاركة الطلاب في المائدة لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان لديهم، وبناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، وقادر على الدفاع عنها، كونه أساس المجتمع القوي القادر على تحقيق التنمية المستدامة.

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